馬斯克什麼都要搬上太空 受惠台鏈更多了

特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克近期關注超級智慧（SI）與太空議題，積極將通訊、AIDC（AI資料中心）、機器人、甚至SI都搬上太空。法人看好，除昇達科（3491）、華通、啓碁、鴻海等既有SpaceX供應鏈訂單可望持續增溫，相關AI伺服器、機器人及記憶體族群也可望搭上太空熱潮。

馬斯克在社群平台X發文中，強調SI對RAM的運算需求將遠超過機器人，未來近乎百分百的SI最終會在深太空運算。

SpaceX加速打造天羅地網，9月透過新一代的Starship大型火箭，發射26顆新一代V3衛星，降低衛星發射成本，改寫「衛星頻寬成本」計算方式，衛星通訊朝向更平價，推升普及率的方向前進。

SpaceX從掌握關鍵頻譜到規劃租下全美高達8萬個地面行動基地台，目標是串連太空的衛星通訊及地面的基地台，加速推進衛星直連手機願景。將地表發展的AIDC、機器人甚至SI搬上太空，擺脫SI高速發展過程中受限於地表電力、散熱的瓶頸。

業界解讀，馬斯克這段發言不僅延續他的太空戰略，且持續加快速度，太空概念股也持續延伸。