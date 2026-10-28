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Anthropic IPO說明書曝光 點出晶片在台生產風險大
Anthropic在申請上市的S-1文件，列出超過90頁的風險因素，內容涵蓋營收趨緩、運算供應、資料中心反對浪潮等，並點名全球最先進晶片大多仍在台灣生產，主要由台積電（2330）製造，台海地緣政治緊張可能造成供應中斷。
Anthropic的申報文件詳列其事業可能面臨的風險，特別提及先進晶片仰賴台積電，若台海緊張恐影響供應，「任何影響台灣的軍事衝突、關稅、貿易限制、經濟脅迫、封鎖、天災或其他事件，都可能嚴重干擾全球先進晶片供應，影響可能持續多年」。
Anthropic指出，「來自台灣或台積電的先進晶片供應若遭遇任何限制或延滯，可能對我們的事業、財務處境及營運結果，造成負面影響」。
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