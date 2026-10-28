盤點風險 Anthropic點名台積斷鏈隱憂

美國ＡＩ模型開發商Anthropic日前申請上市，並在公開說明書列出超過九十頁的風險因素，涵蓋營收趨緩、運算供應、資料中心反對浪潮等，並且點名全球最先進晶片大多仍在台灣生產，主要由台積電製造，台海地緣政治緊張可能造成供應中斷。

Anthropic的申報文件詳列其事業可能面臨的風險，當中特別提及先進晶片仰賴台積電，若台海緊張恐影響供應，「任何影響台灣的軍事衝突、關稅、貿易限制、經濟脅迫、封鎖、天災或其他事件，都可能嚴重干擾全球先進晶片的供應，影響可能持續多年」。

Anthropic指出，「來自台灣或台積電的先進晶片供應若遭遇任何限制或延滯，可能對我們的事業、財務處境及營運結果，造成負面影響」。

此外，Anthropic提到，ＡＩ模型可能「以非預期、不符人類目標或自主的方式行動」，警告ＡＩ模型愈能自主行動，風險愈高，可能「更容易造成傷害」，且人工審查員未必能阻止有害行為。

Anthropic列出另一項重大風險，是可能無法取得足夠算力，且價格可能大漲。Anthropic現有的部分雲端運算合作夥伴，同時也是競爭對手，因此這些供應商可能「未必總是完全符合」Anthropic的「長期利益」。

若Anthropic誤判需求、投入過多資金，也可能造成算力過剩，浪費資金，「我們實際需要的算力，取決於多個難以預測的因素」。

Anthropic也預期營收可能趨緩，難以維持去年的逾百分之一千增速，原因包括ＡＩ市場逐漸成熟、競爭加劇，以及安全考量可能限制模型推出。

同時，各國政府可能限制旗下技術，威脅其事業前景，現有保單也可能不足以保障ＡＩ業者，無法充分承擔技術在現實世界造成傷害所衍生的法律責任。

Anthropic也認為，民眾愈來愈反對大型資料中心，且行動「更有組織，也更協調」，已威脅該公司發展。