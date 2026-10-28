聽新聞
0:00 / 0:00

盤點風險 Anthropic點名台積斷鏈隱憂

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
Anthropic在申請上市的公開說明書列出可能面臨的經營風險，其中包括AI模型可能以非預期、不符人類目標或自主的方式行動。路透
Anthropic在申請上市的公開說明書列出可能面臨的經營風險，其中包括AI模型可能以非預期、不符人類目標或自主的方式行動。路透

美國ＡＩ模型開發商Anthropic日前申請上市，並在公開說明書列出超過九十頁的風險因素，涵蓋營收趨緩、運算供應、資料中心反對浪潮等，並且點名全球最先進晶片大多仍在台灣生產，主要由台積電製造，台海地緣政治緊張可能造成供應中斷。

Anthropic的申報文件詳列其事業可能面臨的風險，當中特別提及先進晶片仰賴台積電，若台海緊張恐影響供應，「任何影響台灣的軍事衝突、關稅、貿易限制、經濟脅迫、封鎖、天災或其他事件，都可能嚴重干擾全球先進晶片的供應，影響可能持續多年」。

Anthropic指出，「來自台灣或台積電的先進晶片供應若遭遇任何限制或延滯，可能對我們的事業、財務處境及營運結果，造成負面影響」。

此外，Anthropic提到，ＡＩ模型可能「以非預期、不符人類目標或自主的方式行動」，警告ＡＩ模型愈能自主行動，風險愈高，可能「更容易造成傷害」，且人工審查員未必能阻止有害行為。

Anthropic列出另一項重大風險，是可能無法取得足夠算力，且價格可能大漲。Anthropic現有的部分雲端運算合作夥伴，同時也是競爭對手，因此這些供應商可能「未必總是完全符合」Anthropic的「長期利益」。

若Anthropic誤判需求、投入過多資金，也可能造成算力過剩，浪費資金，「我們實際需要的算力，取決於多個難以預測的因素」。

Anthropic也預期營收可能趨緩，難以維持去年的逾百分之一千增速，原因包括ＡＩ市場逐漸成熟、競爭加劇，以及安全考量可能限制模型推出。

同時，各國政府可能限制旗下技術，威脅其事業前景，現有保單也可能不足以保障ＡＩ業者，無法充分承擔技術在現實世界造成傷害所衍生的法律責任。

Anthropic也認為，民眾愈來愈反對大型資料中心，且行動「更有組織，也更協調」，已威脅該公司發展。

台積 Anthropic 風險

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Anthropic上市文件近百頁談風險 從台積電供應到AI威脅人類生存

AI巨頭Anthropic上市文件點名台灣！警告台積電供應風險 自爆曾受影響

Anthropic IPO文件揭密 營收、風險與治理一次看

整理包／Anthropic IPO會有多驚人？八個數字一次看懂

相關新聞

英特爾併購以色列商 Classiq 衝量子運算 博磊成台廠幕後大贏家

英特爾宣布，將收購以色列量子運算軟體新創Classiq Technologies，衝刺量子布局，半導體設備廠博磊（3581）成為台廠幕後大贏家。博磊持股65.68%的轉投資公司科榮今年9月甫與Classiq合作，攜手衝刺量子市場，不到兩個月，Classiq即獲英特爾青睞，博磊母以子貴，將成為英特爾未來衝刺量子運算的重要夥伴。

盤點風險 Anthropic點名台積斷鏈隱憂

美國ＡＩ模型開發商Anthropic日前申請上市，並在公開說明書列出超過九十頁的風險因素，涵蓋營收趨緩、運算供應、資料中心反對浪潮等，並且點名全球最先進晶片大多仍在台灣生產，主要由台積電製造，台海地緣政治緊張可能造成供應中斷。

AI投資靠融資 央行憂放大金融波動

全球ＡＩ投資熱潮持續延燒，但龐大的資金需求，也可能成為金融市場的新風險。中央銀行總裁楊金龍今赴立法院財委會業務報告，楊金龍在書面報告指出，科技巨頭積極擴建資料中心，帶動企業融資需求大幅增加，不僅可能推升市場利率及借貸成本，一旦ＡＩ投資報酬不如預期，還可能引發資產價格重估，進一步放大金融市場波動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。