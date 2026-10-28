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Anthropic IPO招股書揭密！將砸8000億美元買TPU、GPU等 台鏈沾光

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者蕭君暉／綜合報導
AI模型開發商Anthropic申請首次公開發行股票（IPO），招股書申報文件大揭密，公司承諾未來多年運算資源支出高達逾8,000億美元。路透
AI模型開發商Anthropic申請首次公開發行股票（IPO），招股書申報文件大揭密，公司承諾未來多年運算資源支出高達逾8,000億美元。路透

AI模型開發商Anthropic申請首次公開發行股票（IPO），招股書申報文件大揭密，公司承諾未來多年運算資源支出高達逾8,000億美元（逾新台幣25兆元），將大舉採購Google張量處理器（TPU）、輝達GPU，以及亞馬遜的ASIC自研晶片等。

法人指出，Anthropic重金買大咖晶片衝AI，台廠當中，台積電（2330）通吃所有晶片代工訂單，是最大贏家。另根據Anthropic申報文件，後續採購Google的TPU比重最高，聯發科正配合Google在TPU業務衝刺當中，也將受惠，後續還將引爆AI伺服器組裝商機，鴻海、廣達、緯創等代工廠跟著吃補。

Anthropic申報文件內容顯示，未來數年算力投資高達8,070億美元，其中，約一半與Google的TPU晶片有關，承諾金額4,010億美元至4,260億美元，為最大宗；約三分之一用於輝達GPU，金額多達2,510億美元；14%用於亞馬遜自研Trainium晶片，金額至少1,100億美元；2%用於超微的加速器，金額逾200億美元。

彭博分析，更廣泛來看，無論哪一家業者的AI加速器最終提高市占率，先進製程產能都將成為受惠焦點。這也進一步加大台積電擴產的壓力。台積電已於10月15日維持2026年資本支出預估不變，仍為600億至640億美元。

上述這些承諾也凸顯Google在Anthropic供應鏈中的穩固地位，因為Anthropic對TPU的大部分支出承諾都無法取消。相較下，亞馬遜所占比重較小，但其中至少有1,100億美元的承諾支出同樣不可取消，合約期限延續至2036年。

AI伺服器供應鏈方面，聯發科攜手Google共同設計TPU晶片，例如第八代的TPU 8i推論晶片；至於TPU伺服器代工廠包括鴻海、廣達與英業達等。而亞馬遜的伺服器代工廠，則包括緯穎、鴻海與廣達等。

此外，在這約8,000億美元的承諾支出中，各項合約的條款並不相同，以算力合約角度來看，Anthropic與SpaceX簽訂的算力租賃合約，期限至2029年，但自2027年起，只要提前90天通知，就可以取消。

對於無法取消的合約，即使Anthropic沒有使用相關算力，仍有義務支付費用。如果公司的成長速度跟不上這些承諾的擴張速度，可能面臨重大風險。

Anthropic於10月26日向美國證券交易委員會提交上市申請，預計11月中下旬掛牌。

Anthropic IPO 晶片 GPU

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