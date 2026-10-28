華碩： PC明年再漲價5% 預期記憶體、固態硬碟等零組件成本續揚

繼宏碁（2353）先前釋出2027年個人電腦（PC）將持續漲價消息後，華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔昨（27）日也預估，台灣市場下半年商用PC價格相比上半年，漲幅約一成，預期明年仍將微幅上漲，「明年上半年價格最少會比今年第4季增加5％以上」。

華碩昨天發表全新商用筆電ASUS ExpertBook A7（A7406），針對台灣筆電市況，廖逸翔指出，今年上半年商用PC筆電約漲三成，下半年漲幅趨緩，預計相比上半年漲價接近一成左右。華碩透過提前備料及供應鏈管理，緩解成本上漲壓力，將下半年各季價格漲幅控制在約5%。

華碩看台灣PC市況

展望2027年，廖逸翔預期，台灣商用PC價格仍會微幅上漲，主要是因記憶體（DRAM）跟固態硬碟（SSD）供給狀況，從採購端回饋來看，相關零組件價格明年還是會微幅上漲。在此情況下，預計明年上半年PC價格最少會比今年第4季增加5％以上。

在此之前，宏碁董事長陳俊聖在9月下旬時表示，目前零組件價格仍處於高檔震盪，預期今年第4季至2027年第1季，終端產品仍須反映成本調升售價，要到2027年下旬價格才有機會反轉。

陳俊聖認為，今年第4季PC平均漲價幅度可能達到5%~20%區間，個別機種狀況不同，比如用到較多記憶體或SSD的PC漲幅可能就相對較高。

儘管PC價格持續高漲，但華碩仍看好台灣商用PC市場成長。廖逸翔認為，儘管記憶體及SSD等零組件價格持續上漲，但企業與政府採購預算已逐步反映成本，加上大型企業採購案及政府標案陸續開出，預估明年商用PC市場出貨量相比今年有望持平，甚至進一步成長。

廖逸翔表示，今年上半年台灣商用PC市場呈現價量齊揚，在平均價格上漲約三成的情況下，出貨量仍逆勢成長超過兩成，顯示企業採購需求仍具韌性。隨著企業預期明年價格持續上揚，已有多家大型企業已提前鎖定採購需求，帶動商用市場拉貨動能。