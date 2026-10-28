卓榮泰談晶片產業 台灣三個「最」在手

美國總統川普日前受訪時再稱台灣「偷走」100%晶片生意。行政院長卓榮泰昨（27）日表示，晶片最高科技、最先進技術、最大產能都在我方手上，台灣不可能停下來。

川普近日在選舉場合頻頻提到台灣，除宣布台灣將參與美國阿拉斯加天然氣管線投資案，也多次提到台灣偷走晶片生意。他日前接受媒體訪談時表示，如果美國過去有聰明的總統，兩岸問題不會存在；同時又指台灣偷走100%晶片生意。

卓榮泰昨日赴立法院會報告「2027年度中央政府總預算案」，國民黨立委賴士葆質詢，中油將投資美國阿拉斯加天然氣約1,400億元，這筆錢從哪來？

卓榮泰解釋，此案是為了持有長期穩定的能源，案子尚在談判、協商階段，目前尚未正式定案，雙方仍在溝通中。我方有承諾要採購大量天然氣，但整體投資案仍在進行評估，政府編列中油增資預算，跟此案並無關聯。

對於川普數度指控台灣偷走美國晶片生意，卓揆強調，台灣晶片產業，不僅是最高科技在我方手上，最先進技術在我方手上，最大產能也在我方手上，台灣不可能停下來。