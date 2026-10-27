鴻海科技日30日登場 鎖定AI智造機器人電動車

鴻海年度科技日（HHTD 26）將於30日至31日登場，鴻海董事長劉揚偉將開場致詞，鴻海輪值CEO蔣集恆將進行專題演講，展會期間聚焦AI工廠智慧製造、智慧電動車、智慧城市、量子前瞻技術、新創生態、AI機器人、智慧生活等多元主題和最新技術應用。

根據官網今天公布訊息，鴻海此次科技日也將推出Model A+平台為核心的新電動車款、以及新款電動三輪車。

鴻海此次規劃邀請包括輝達（NVIDIA）、谷歌（Google）、施耐德電機、日本株式會社本田技術研究所、三菱電機移動、台灣西門子、台達電、Google Cloud、台灣微軟等國內外大廠和機構代表，分享最新科技應用進展。

輝達AI與高效能運算（HPC）超大規模基礎架構解決方案資深總監哈里斯（Dion Harris）將分享輝達與鴻海合作在全球布局進展。Appier獨立董事簡立峰將分享AI時代的生存之道，鴻海董事張慶瑞將分享台灣如何因應量子人才的流失危機、再造量子護國神山。

鴻海指出，開幕論壇深化核心技術布局，展現精密加工製造到深層垂直整合的實力，發表涵蓋AI基礎建設、智慧工廠、先進自駕與新世代電動車等前瞻未來科技，三大智慧平台論壇聚焦「智慧製造、智慧電動車、智慧城市」，探討以先進AI算力驅動跨域創新，前瞻技術論壇以「未來人才與職場轉型」為主軸，聚焦AI與量子兩大前瞻科技。

此外鴻海將在31日聯合舉辦「台灣AI機器人產業開發大會」，匯聚AI機器人生態圈夥伴，鎖定AI晶片新生態、展望機器人產業發展、具身智能機器人在工業場域應用、台灣機器人新經濟定位、代理式AI在機器人應用等主題。