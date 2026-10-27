精測連三季獲利逾一個股本 Q3每股賺16.75元…續創新高

晶圓檢測介面大廠精測（6510）今日舉行董事會，審議並通過第3季營運成果報告，連續三季獲利超過一個資本額。交出營收、獲利等多項財務指標同步締造單季歷史新高的亮麗財報。

精測在法說會公布第3季財報，單季合併營收19.05億元，季增16.2%、年增53.4%；單季毛利率 57.3%，較前季微減 0.2 個百分點、較去年同期提升 1.0 個百分點；單季營業利益率維持 35%、營業費用率降至 22%，較去年同期下降 10 個百分點；歸屬母公司業主之合併淨利為 5.51 億元，較前季成長 11.5%、較去年同期成長 100.0%，獲利超前營收成長的優異表現；單季每股稅後盈餘 16.75 元，較前季增加 1.73 元、較去年同期增加 8.34 元。連續三季刷新歷年與單季紀錄，充分展現公司在產品組合、成本效率與客戶需求的競爭優勢持續強化，為後續成長奠定穩固基礎。

精測表示，隨著人工智慧（AI） 應用全面擴散，推動晶片朝高效能、高頻寬與高功率架構發展，測試複雜度與技術門檻同步提高，客戶對高階測試介面的需求日益迫切，中華精測對於 AI 高效能運算（HPC） 推出完整測試介面產品，涵蓋從晶圓測試探針卡（Probe Card）、高功率老化測試板（High Power Burn-in Board）、IC 測試載板（Load Board）、及系統級測試板（System-Level Test Board）之解決方案，以滿足客戶一次購足的需求。中華精測同步精進研發與製造流程，導入 AI 智慧製造以提升製程技術與生產效率，強化產品開發時程與品質管理能力，使淨利率在產能擴張下仍穩健維持高檔水準。

與此同時，精測將永續治理納入董事會監督範疇，兼顧營運成長與自然資本保護。這次董事會通過永續長任命案，由黃水可總經理擔任公司永續長，統籌推動永續策略與相關管理機制。

另外也通過「薪資報酬委員會」更名案，調整為「薪酬暨提名委員會」，在原薪酬審議職能外，強化獨立董事提名與遴選的監督功能。

精測表示，公司將秉持穩健經營原則，依客戶需求與市場變化審慎配置資源，深化客戶合作關係。研發重點聚焦於下一世代探針卡與測試載板的開發，以因應 AI 客製化晶片需求；同時推動「AI in House」企業智慧協作，探索人工智慧於研發設計、工程知識管理、供應鏈協作及智慧製造等應用，並整合專業經驗與數據資產，逐步提升產品開發效率與營運決策品質。公司將以技術創新、營運韌性與永續治理為核心，掌握 AI 時代半導體測試技術升級帶來的市場機會，將可審慎樂觀看待第四季及未來的營運表現，為利害關係人創造長期價值。