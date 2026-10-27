快訊

國民黨誰來選2028？江啟臣：盧秀燕若想貢獻 全台很多人會支持

女兒河口湖遇害案情翻轉 空勤總隊長井延淵仍請假未返隊

台北101證實！頂新魏家重返股東行列 成美創投接手伊藤忠17.27％股權

聽新聞
0:00 / 0:00

精測連三季獲利逾一個股本 Q3每股賺16.75元…續創新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中華精測總經理黃水可。聯合報系資料照
中華精測總經理黃水可。聯合報系資料照

晶圓檢測介面大廠精測（6510）今日舉行董事會，審議並通過第3季營運成果報告，連續三季獲利超過一個資本額。交出營收、獲利等多項財務指標同步締造單季歷史新高的亮麗財報

精測在法說會公布第3季財報，單季合併營收19.05億元，季增16.2%、年增53.4%；單季毛利率 57.3%，較前季微減 0.2 個百分點、較去年同期提升 1.0 個百分點；單季營業利益率維持 35%、營業費用率降至 22%，較去年同期下降 10 個百分點；歸屬母公司業主之合併淨利為 5.51 億元，較前季成長 11.5%、較去年同期成長 100.0%，獲利超前營收成長的優異表現；單季每股稅後盈餘 16.75 元，較前季增加 1.73 元、較去年同期增加 8.34 元。連續三季刷新歷年與單季紀錄，充分展現公司在產品組合、成本效率與客戶需求的競爭優勢持續強化，為後續成長奠定穩固基礎。

精測表示，隨著人工智慧（AI） 應用全面擴散，推動晶片朝高效能、高頻寬與高功率架構發展，測試複雜度與技術門檻同步提高，客戶對高階測試介面的需求日益迫切，中華精測對於 AI 高效能運算（HPC） 推出完整測試介面產品，涵蓋從晶圓測試探針卡（Probe Card）、高功率老化測試板（High Power Burn-in Board）、IC 測試載板（Load Board）、及系統級測試板（System-Level Test Board）之解決方案，以滿足客戶一次購足的需求。中華精測同步精進研發與製造流程，導入 AI 智慧製造以提升製程技術與生產效率，強化產品開發時程與品質管理能力，使淨利率在產能擴張下仍穩健維持高檔水準。

與此同時，精測將永續治理納入董事會監督範疇，兼顧營運成長與自然資本保護。這次董事會通過永續長任命案，由黃水可總經理擔任公司永續長，統籌推動永續策略與相關管理機制。

另外也通過「薪資報酬委員會」更名案，調整為「薪酬暨提名委員會」，在原薪酬審議職能外，強化獨立董事提名與遴選的監督功能。

精測表示，公司將秉持穩健經營原則，依客戶需求與市場變化審慎配置資源，深化客戶合作關係。研發重點聚焦於下一世代探針卡與測試載板的開發，以因應 AI 客製化晶片需求；同時推動「AI in House」企業智慧協作，探索人工智慧於研發設計、工程知識管理、供應鏈協作及智慧製造等應用，並整合專業經驗與數據資產，逐步提升產品開發效率與營運決策品質。公司將以技術創新、營運韌性與永續治理為核心，掌握 AI 時代半導體測試技術升級帶來的市場機會，將可審慎樂觀看待第四季及未來的營運表現，為利害關係人創造長期價值。

精測 個股 營收 財報

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

力成財報／第3季獲利26.1億年增近七成 前三季EPS 9.05元創同期次高

寶雅財報／單季首賺逾10億創新高、前三季每股賺2.7元 每股面額改1元

旺宏Q3獲利大爆發！EPS達5.52元 前三季營收538億元超越歷年全年紀錄

旺宏財報／史上最賺一季 第3季獲利破百億、前三季賺逾一股本

相關新聞

旺宏財報／史上最賺一季 第3季獲利破百億、前三季賺逾一股本

記憶體大廠旺宏（2337）27日召開法說會並公布第3季財報，單季獲利首度突破百億元，每股純益5.52元，雙雙改寫歷史新高，董事長吳敏求直言，這是旺宏成立以來表現最好的一季。毛利率同步攀升至70.5%，累計前三季每股純益10.34元，賺逾一個股本。

福邦證財報／前三季每股綜合盈餘3.86元 第4季獲利還有攀升空間

福邦證（6026）27日舉行董事會，會中於承認案通過經會計師核閱2026年第3季財報，今年前三季綜合盈餘達15.2億元，較去年同期大增301.3%，每股綜合盈餘達3.86元；截至9月底每股淨值達17.93元。

精測連三季獲利逾一個股本 Q3每股賺16.75元…續創新高

晶圓檢測介面大廠精測（6510）今日舉行董事會，審議並通過第3季營運成果報告，連續三季獲利超過一個資本額。交出營收、獲利等多項財務指標同步締造單季歷史新高的亮麗財報。

欣興財報／前三季每股賺17.85元 加碼設備採購509億元

載板龍頭欣興（3037）27日公布財報前三季每股賺17.85元，累計前三季淨利逾282億元，同步公布董事會決議新增長交期設備預下訂單金額509億元。

精測財報／第3季EPS 16.75元 連續三季刷新單季紀錄

精測（6510）27 日召開董事會，審議並通過 2026 年第 3 季營運成果報告，連續三季獲利超過一個資本額。交出營收、獲利等多項財務指標同步締造單季歷史新高之亮麗財報。單季合併營收新台幣 19.05 億元，較前季上升 16.2%、較去年同期成長 53.4%；單季毛利率 57.3%，較前季微減 0.2 個百分點、較去年同期提升 0.9 個百分點；單季營業利益率維持 35%、營業費用率降至 22%，較去年同期下降 10 個百分點；歸屬母公司業主之合併淨利為 5.51 億元，較前季成長 11.6%、較去年同期成長 100%，獲利超前營收成長的優異表現；單季每股稅後盈餘 16.75 元，較前季增加 1.73 元、較去年同期增加 8.34 元。連續三季刷新歷年與單季紀錄，充分展現公司在產品組合、成本效率與客戶需求的競爭優勢持續強化，為後續成長奠定穩固基礎。以上皆為 TIFRS 合併財務報表數字。

信義財報／前三季稅後純益6.78億元 EPS 0.92元

信義（9940）27日公告，今年前三季稅後純益6.78億元，年增1,136.89％，每股稅後純益（EPS）0.92元。若以上半年財報推估，第3季稅後純益1.89億元，年增118.59%，每股稅後純益0.26元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。