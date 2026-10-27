iPhone Duo開賣就熱銷 遠傳近九成果粉申辦集中1,399、1,599元資費

蘋果首款摺疊機iPhone Duo在全球傳出熱銷缺貨狀況，甚至傳出現在下單，明年才可望交貨，遠傳（4904）觀察，iPhone Duo原訂10月23日上市，受到颱風來襲、部分門市暫停營運影響，不少果粉延至門市恢復營運後前往購機，不減新機買氣，佳績頻傳，買氣熱絡，展現果粉對iPhone Duo的高度期待。

遠傳各門市觀察，iPhone Duo各款式中以256G最受歡迎，顏色則是星空白最受青睞；資費選擇方面，近九成申辦集中於月租1,399元及1,599元資費，反映消費者換購新機時，更傾向選擇能滿足完整數位生活需求的方案。

遠傳指出，整合購機、舊換新、配件、生活優惠、支付回饋及數位服務等八大好禮。申辦指定遠傳心5G方案搭配iPhone Duo，iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max，可參加「去哪吃APP」百萬美食金抽獎；舊機換新最高折抵5萬元，VIP用戶申辦指定方案最高再享5,000元購機折扣，指定方案並享每月加送國內上網8GB流量及8GB國外漫遊上網流量券，從購機、生活回饋到國內外上網需求一次到位。

配件方面，遠傳指出，購買iPhone 18 Pro系列指定配件組75折起、iPhone Duo指定配件組享85折起，再送膜來速一張，數量有限，送完為止。另於直營門市使用指定信用卡最高可享24期分期，提供無卡分期0利率方案；搭配遠傳friDay聯名卡購機，最高再享5%回饋，果粉可依個人需求及預算彈性規劃購機方案。