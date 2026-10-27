擷發科技美國IPO拚年底遞件 轉型AI系統整合商、搶攻國防無人機商機

擷發科技積極推動美國資本市場布局，董事長楊健盟今日與媒體交流時指出，公司正從IC設計服務、EDA及AI軟體供應商，轉型為具備晶片、硬體、軟體到終端應用整合能力的AI系統公司（AI System Company），並以AI無人機作為進軍美國市場的首要切入點。美國IPO計畫也持續推進，目標今年底前遞交上市申請文件，未來將結合美國資本市場資源，加速全球業務擴張。

擷發科技此次赴美歷時一個多月，走訪紐約華爾街、德州、奧克拉荷馬州及矽谷等地，與投資銀行、律師事務所、地方政府及產業合作夥伴交流。楊健盟透露，華爾街投資機構對擷發科技結合半導體、AI及國防科技三大領域的發展策略反應熱烈，團隊尚未離開紐約，就已收到三家投資機構的投資意向書，其中一家表達擔任領投方的意願。

針對美國IPO進度，公司表示，由於台灣主要營運主體已公開發行，財務及公司治理制度具備基礎，美國審計作業相對容易銜接，原規劃10月完成相關審計，並力拚年底前遞件。至於IPO發行價格，先前曾以每股14美元為討論目標，近期亦評估11美元的可能性，最終仍須與投資銀行協商募資規模、釋股比例及認購條件。目前擷發科技對相關上市主體持股約46%至47%，並具有實質控制權，實際上市架構仍待確認。

在營運定位方面，楊健盟指出，擷發科技從矽智財（Silicon IP）、IC設計服務、自動化設計（EDA）一路發展至AI軟體，都是由客戶需求驅動。公司自行開發的iVO跨平台AI軟體，可協助不同晶片架構進行軟硬體整合及應用部署，降低AI導入門檻，近期也與英特爾洽談智慧城市相關合作。

楊健盟強調，擷發科技進軍無人機市場，不走單純銷售硬體的價格競爭路線，而是提供包含AI晶片、軟體、通訊網路、地面控制站及機隊部署的完整無人機系統（Drone System），依客戶需求客製化設計，整套系統售價有機會達單機的兩至三倍以上。

此次在美國達拉斯展示AI無人機解決方案後，吸引國防、能源管線、消防、海上鑽油平台及物流業者洽詢，其中國防相關詢問占比超過五成。楊健盟初估，若目前洽談中的主要專案順利落地，AI無人機業務首年營收有機會達700萬至800萬美元。

因應美國國防供應鏈對非中製造及產品安全的要求，擷發科技正評估在奧克拉荷馬州或德州設立研發、設計及製造中心，部分特殊晶片也可能採取美國在地設計及投片模式。

楊健盟認為，台灣半導體技術具備國際競爭優勢，但企業若要突破市場規模限制，必須進一步接近美國市場，結合當地客戶、人才與資本。擷發科技未來將以AI系統整合為核心，透過美國市場布局及資本運作，推動下一階段成長。