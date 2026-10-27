快訊

國民黨誰來選2028？江啟臣：盧秀燕若想貢獻 全台很多人會支持

女兒河口湖遇害案情翻轉 空勤總隊長井延淵仍請假未返隊

台北101證實！頂新魏家重返股東行列 成美創投接手伊藤忠17.27％股權

聽新聞
0:00 / 0:00

擷發科技美國IPO拚年底遞件 轉型AI系統整合商、搶攻國防無人機商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
擷發科技董事長楊健盟（中）近期帶領法務長兼財務長邱韋智、獨立董事陳淑敏赴美展開長達一個多月路演及投資考察，加速在美上市作業。記者簡永祥／攝影
擷發科技董事長楊健盟（中）近期帶領法務長兼財務長邱韋智、獨立董事陳淑敏赴美展開長達一個多月路演及投資考察，加速在美上市作業。記者簡永祥／攝影

擷發科技積極推動美國資本市場布局，董事長楊健盟今日與媒體交流時指出，公司正從IC設計服務、EDA及AI軟體供應商，轉型為具備晶片、硬體、軟體到終端應用整合能力的AI系統公司（AI System Company），並以AI無人機作為進軍美國市場的首要切入點。美國IPO計畫也持續推進，目標今年底前遞交上市申請文件，未來將結合美國資本市場資源，加速全球業務擴張。

擷發科技此次赴美歷時一個多月，走訪紐約華爾街、德州、奧克拉荷馬州及矽谷等地，與投資銀行、律師事務所、地方政府及產業合作夥伴交流。楊健盟透露，華爾街投資機構對擷發科技結合半導體、AI及國防科技三大領域的發展策略反應熱烈，團隊尚未離開紐約，就已收到三家投資機構的投資意向書，其中一家表達擔任領投方的意願。

針對美國IPO進度，公司表示，由於台灣主要營運主體已公開發行，財務及公司治理制度具備基礎，美國審計作業相對容易銜接，原規劃10月完成相關審計，並力拚年底前遞件。至於IPO發行價格，先前曾以每股14美元為討論目標，近期亦評估11美元的可能性，最終仍須與投資銀行協商募資規模、釋股比例及認購條件。目前擷發科技對相關上市主體持股約46%至47%，並具有實質控制權，實際上市架構仍待確認。

在營運定位方面，楊健盟指出，擷發科技從矽智財（Silicon IP）、IC設計服務、自動化設計（EDA）一路發展至AI軟體，都是由客戶需求驅動。公司自行開發的iVO跨平台AI軟體，可協助不同晶片架構進行軟硬體整合及應用部署，降低AI導入門檻，近期也與英特爾洽談智慧城市相關合作。

楊健盟強調，擷發科技進軍無人機市場，不走單純銷售硬體的價格競爭路線，而是提供包含AI晶片、軟體、通訊網路、地面控制站及機隊部署的完整無人機系統（Drone System），依客戶需求客製化設計，整套系統售價有機會達單機的兩至三倍以上。

此次在美國達拉斯展示AI無人機解決方案後，吸引國防、能源管線、消防、海上鑽油平台及物流業者洽詢，其中國防相關詢問占比超過五成。楊健盟初估，若目前洽談中的主要專案順利落地，AI無人機業務首年營收有機會達700萬至800萬美元。

因應美國國防供應鏈對非中製造及產品安全的要求，擷發科技正評估在奧克拉荷馬州或德州設立研發、設計及製造中心，部分特殊晶片也可能採取美國在地設計及投片模式。

楊健盟認為，台灣半導體技術具備國際競爭優勢，但企業若要突破市場規模限制，必須進一步接近美國市場，結合當地客戶、人才與資本。擷發科技未來將以AI系統整合為核心，透過美國市場布局及資本運作，推動下一階段成長。

IPO 無人機 科技

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東擎今日掛牌上市 邊緣 AI、工業資安與開放架構拓展成長新動能

研華深化北美Edge AI策略布局 加州Tustin新總部啟用

陸 AI 鏈赴港 IPO 熱度不墜 花旗：明年有望轉向模型與應用開發商

AI巨頭Anthropic上市文件點名台灣！警告台積電供應風險 自爆曾受影響

相關新聞

AI通膨重創消費意願 10月耐久財信心創金融海嘯、逾17年新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布10月消費者信心指數(CCI)總指數為66.27點，較上月減少2.5 點，其中「未來半年購買耐久性財」暴跌10.81點，跌至82.97點，創下2009年金融海嘯以來、逾17年最低水準。中央大學台經中心執行長吳大任指出，除了房市信心低迷，AI投資熱潮造成的AI通膨效應，重創民眾購買3C、筆電意願。

iPhone Duo開賣就熱銷 遠傳近九成果粉申辦集中1,399、1,599元資費

蘋果首款摺疊機iPhone Duo在全球傳出熱銷缺貨狀況，甚至傳出現在下單，明年才可望交貨，遠傳（4904）觀察，iPhone Duo原訂10月23日上市，受到颱風來襲、部分門市暫停營運影響，不少果粉延至門市恢復營運後前往購機，不減新機買氣，佳績頻傳，買氣熱絡，展現果粉對iPhone Duo的高度期待。

擷發科技美國IPO拚年底遞件 轉型AI系統整合商、搶攻國防無人機商機

擷發科技積極推動美國資本市場布局，董事長楊健盟今日與媒體交流時指出，公司正從IC設計服務、EDA及AI軟體供應商，轉型為具備晶片、硬體、軟體到終端應用整合能力的AI系統公司（AI System Company），並以AI無人機作為進軍美國市場的首要切入點。美國IPO計畫也持續推進，目標今年底前遞交上市申請文件，未來將結合美國資本市場資源，加速全球業務擴張。

台灣大：iPhone Duo買氣夯 推升月租1,599元以上申辦量成長1成

台灣大哥大（3045）27日表示Apple首款摺疊手機iPhone Duo開賣迎來連假，雖遇颱風攪局，仍不減果粉搶先體驗摺疊新機的熱情，觀察開賣至26日銷售數據，月租1,599元以上方案申辦相較iPhone 18 Pro占比提升近一成，反映高階摺疊旗艦帶動果粉資費升級需求。

欣興董事會擬處分日本子公司予MEIKO簽署合作意向

欣興（3037）27日公告公司董事會決議授權簽署有關處分日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.全部股權等相關事宜之意向書，擬處分日本子公司股權予MEIKO。

網家公告子公司21 JP擬向日本東京證券交易所Growth市場申請IPO

網路家庭（8044）集團旗下金融次集團規劃在日本進行股票掛牌。網路家庭日前代子公司二十一世紀金融科技株式會社（21 JP）公告，子公司董事會決議，擬向日本東京證券交易所Growth市場提出股票上市申請，以提升信用力、籌資管道多元化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。