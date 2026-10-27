台灣大：iPhone Duo買氣夯 推升月租1,599元以上申辦量成長1成

台灣大哥大（3045）27日表示Apple首款摺疊手機iPhone Duo開賣迎來連假，雖遇颱風攪局，仍不減果粉搶先體驗摺疊新機的熱情，觀察開賣至26日銷售數據，月租1,599元以上方案申辦相較iPhone 18 Pro占比提升近一成，反映高階摺疊旗艦帶動果粉資費升級需求。

台灣大指出，首波購機以256GB容量最受歡迎，占比近五成，顏色則以星空白占大宗，占比約六成。

從換機用戶調查觀察，台灣大表示，iPhone Duo首批買家呈現高階果粉嘗鮮特性，原持有前三代（iPhone 15、16、17系列）合計達近七成。高於iPhone 18 Pro系列開賣前三日的近六成，顯示首款摺疊iPhone吸引更多仍持有近代機型的果粉提前換機，搶先體驗全新摺疊型態。

台灣大指出，提供多重購機優惠，VIP用戶購機專案價最高折5,000元，老客戶月租費升級最高加碼送1,500元mo幣，並限時升級VIP。台灣大推出「Apple尊爵旗艦組」申辦抽獎活動，2026年12月31日前申辦指定月租1,399元(含)以上專案搭配iPhone Duo、iPhone 18 Pro系列或Mac系列機款並完成登錄，即可參加「Apple尊爵旗艦組」抽獎，月租1,599元(含)以上再加1次；搭配老客戶、VIP及指定好速加掛優惠，最高可享6次抽獎機會。