欣興董事會擬處分日本子公司予MEIKO簽署合作意向

欣興（3037）27日公告公司董事會決議授權簽署有關處分日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.全部股權等相關事宜之意向書，擬處分日本子公司股權予MEIKO。

欣興說明UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.為本公司日本子公司，基於集團整體規劃經營，並考量處分後如由日本公司經營日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.，對員工職涯發展及企業永續經營或具正面效益。經審慎評估後，公司於115年10月27日董事會決議，授權董事長和子公司UMTC HOLDINGS LIMITED董事與MEIKO ELECTRONICS CO.,LTD.，就處分日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.全部股權等相關事宜，簽署「股權轉讓意向書」。

欣興指出該合作之具體交易條件仍需待雙方協商後，另提請雙方董事會討論並決議，始得簽署正式合約。

欣興指出，本次僅簽署合作意向，該合作之具體交易條件將以雙方簽訂之正式合約為準，且尚待雙方協商並另提請雙方董事會討論並決議，本公司屆時並將依規定另行辦理公告申報。