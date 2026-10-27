快訊

國民黨誰來選2028？江啟臣：盧秀燕若想貢獻 全台很多人會支持

女兒河口湖遇害案情翻轉 空勤總隊長井延淵仍請假未返隊

台北101證實！頂新魏家重返股東行列 成美創投接手伊藤忠17.27％股權

聽新聞
0:00 / 0:00

欣興董事會擬處分日本子公司予MEIKO簽署合作意向

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
欣興27日公告公司董事會決議授權簽署有關處分日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.全部股權等相關事宜之意向書，擬處分日本子公司股權予MEIKO。記者尹慧中／攝影
欣興27日公告公司董事會決議授權簽署有關處分日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.全部股權等相關事宜之意向書，擬處分日本子公司股權予MEIKO。記者尹慧中／攝影

欣興（3037）27日公告公司董事會決議授權簽署有關處分日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.全部股權等相關事宜之意向書，擬處分日本子公司股權予MEIKO。

欣興說明UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.為本公司日本子公司，基於集團整體規劃經營，並考量處分後如由日本公司經營日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.，對員工職涯發展及企業永續經營或具正面效益。經審慎評估後，公司於115年10月27日董事會決議，授權董事長和子公司UMTC HOLDINGS LIMITED董事與MEIKO ELECTRONICS CO.,LTD.，就處分日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.全部股權等相關事宜，簽署「股權轉讓意向書」。

欣興指出該合作之具體交易條件仍需待雙方協商後，另提請雙方董事會討論並決議，始得簽署正式合約。

欣興指出，本次僅簽署合作意向，該合作之具體交易條件將以雙方簽訂之正式合約為準，且尚待雙方協商並另提請雙方董事會討論並決議，本公司屆時並將依規定另行辦理公告申報。

欣興 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

伊藤忠買永日建機 51%股權

頂新魏家重返台北101？估砸近百億買伊藤忠17.27%股權 頂新二董回應了

股價七個交易日大漲65% 宇樹科技籲理性投資

金聯成揪伴 衝採礦市場

相關新聞

AI通膨重創消費意願 10月耐久財信心創金融海嘯、逾17年新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布10月消費者信心指數(CCI)總指數為66.27點，較上月減少2.5 點，其中「未來半年購買耐久性財」暴跌10.81點，跌至82.97點，創下2009年金融海嘯以來、逾17年最低水準。中央大學台經中心執行長吳大任指出，除了房市信心低迷，AI投資熱潮造成的AI通膨效應，重創民眾購買3C、筆電意願。

iPhone Duo開賣就熱銷 遠傳近九成果粉申辦集中1,399、1,599元資費

蘋果首款摺疊機iPhone Duo在全球傳出熱銷缺貨狀況，甚至傳出現在下單，明年才可望交貨，遠傳（4904）觀察，iPhone Duo原訂10月23日上市，受到颱風來襲、部分門市暫停營運影響，不少果粉延至門市恢復營運後前往購機，不減新機買氣，佳績頻傳，買氣熱絡，展現果粉對iPhone Duo的高度期待。

擷發科技美國IPO拚年底遞件 轉型AI系統整合商、搶攻國防無人機商機

擷發科技積極推動美國資本市場布局，董事長楊健盟今日與媒體交流時指出，公司正從IC設計服務、EDA及AI軟體供應商，轉型為具備晶片、硬體、軟體到終端應用整合能力的AI系統公司（AI System Company），並以AI無人機作為進軍美國市場的首要切入點。美國IPO計畫也持續推進，目標今年底前遞交上市申請文件，未來將結合美國資本市場資源，加速全球業務擴張。

台灣大：iPhone Duo買氣夯 推升月租1,599元以上申辦量成長1成

台灣大哥大（3045）27日表示Apple首款摺疊手機iPhone Duo開賣迎來連假，雖遇颱風攪局，仍不減果粉搶先體驗摺疊新機的熱情，觀察開賣至26日銷售數據，月租1,599元以上方案申辦相較iPhone 18 Pro占比提升近一成，反映高階摺疊旗艦帶動果粉資費升級需求。

欣興董事會擬處分日本子公司予MEIKO簽署合作意向

欣興（3037）27日公告公司董事會決議授權簽署有關處分日本子公司UNIMICRON JAPAN CO.,LTD.全部股權等相關事宜之意向書，擬處分日本子公司股權予MEIKO。

網家公告子公司21 JP擬向日本東京證券交易所Growth市場申請IPO

網路家庭（8044）集團旗下金融次集團規劃在日本進行股票掛牌。網路家庭日前代子公司二十一世紀金融科技株式會社（21 JP）公告，子公司董事會決議，擬向日本東京證券交易所Growth市場提出股票上市申請，以提升信用力、籌資管道多元化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。