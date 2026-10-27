達運光電攜手美商Markforged 搶進國防商機

達運光電（8045）27 日宣布，整合美商 Markforged 工業級 3D 列印技術與自家長航程無人機、反無人機系統及無人機衛星通訊等國防技術，推出全新戰術概念「移動式軍民通用製造中心」，搶進國防商機。

達運光電表示，繼與 Markforged 在台灣共建卓越中心後，正式成為 Markforged「越南總代理」，全力搶攻亞太地區國防野戰後勤與前線製造龐大商機，台灣卓越中心作為技術驗證、應用開發與人才培訓的基地，越南則作為市場落地與客戶交付的前線。

越南是全球供應鏈重組的主要受惠國之一，製造業基礎快速擴張，國防現代化需求也同步升溫。達運光電強調，提前布局，可望取得先行者優勢。

達運光電結合經美軍採用的 Markforged 技術與工業級航太材料，導入自家 FPV 無人機、反無人機系統、高頻通訊與低軌衛星備援，將戰術製造能力推至野戰最前線，實現「貨櫃抵達、現場生產、即刻作戰」的分散式防禦體系。

日前達運光電公布 9 月營收達 1.28 億元，年增 19.9%；累計前九月營收達 13.2 億元，年增 32%。