國科會：TAIDE已進一步發展 年底前公布新模型

國科會主委吳誠文今天表示，可信任人工智慧對話引擎（TAIDE）已有更進一步發展，預計今年底前將公布包含語言模型、行為模型的新模型，並將開放民間使用。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰率部會首長列席報告「116年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。國民黨立委謝衣鳯在質詢中關切，台灣過去投資多著重硬體技術，近年國際快速發展的大型語言模型方面，則較缺乏著墨。

謝衣鳯指出，要發展主權AI，需要符合台灣繁體中文、台語、客語等語言及文化的資料庫，在應用上，才可以避免現在較多以英文、簡體中文為主的問題。

吳誠文答詢指出，明年編列較高預算，就是要投資主權AI，要利用國內已經很強的硬體技術，開始協助其他各行各業發展大量使用AI。數發部也已經在快速建構以繁體中文、自身文化為主的自主主權AI語料庫，此外也鼓勵民間加強建置開源資料庫。

吳誠文說，從2年前的可信賴人工對話引擎（TAIDE）到現在，模型已經有更進一步發展，包含語言模型、行為模型等，都有新的，預計年底前會公布，並將開放民間使用；此外民間也同步在發展很好的新模型。

語料庫建構部分，數發部次長侯宜秀表示，政府資料方面，只要不涉及個資與機敏性資料，原則上會與各部會合作、盡量鼓勵開放；民間資料則以尊重著作權為基礎。目前已經有200個機關、共超過33億個Token數的資料在語料庫中。

對於數發部AI算力中心BOO案，侯宜秀說明，目前已經有2階段、4家廠商發展中，在民間投資後，會回饋1到3%的算力給公共使用；數發部今年已開始規劃如何分配這些算力，盼以最有效的管理，提供給學校等有需求的公共服務使用。