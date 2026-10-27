網家公告子公司21 JP擬向日本東京證券交易所Growth市場申請IPO

網路家庭（8044）集團旗下金融次集團規劃在日本進行股票掛牌。網路家庭日前代子公司二十一世紀金融科技株式會社（21 JP）公告，子公司董事會決議，擬向日本東京證券交易所Growth市場提出股票上市申請，以提升信用力、籌資管道多元化。

21JP董事會同時決議辦理現金增資發行新股並洽特定人認購，將分三次募集，用以充實營運資金。預計11月12日舉行股東臨時會討論增資案。21JP去年合併營收約23.55億元，年增8.7%，營業利益4.02億元，年增7.3%；2026年上半年合併營收16.53億元，營業利益4.4億元。

21JP整合網路家庭集團旗下所有金融科技與支付系統，包括二十一世紀數位科技主打BNPL（先買後付）與無卡分期、手機訂閱制；喬睿科技經營第三方支付與支付閘道（Payment Gateway）技術，其支付品牌TapPay以免跳轉技術與AI設備指紋盜刷識別監控，專門為各大電商和線上商家提供安全快速的支付接口；拍付國際資訊負責行動支付與電子錢包「Pi 拍錢包」。在日本近期收購支付業者Payment for約65%股權，主打「支付即服務（SaaS）」與中小企業垂直整合。

東證於2022年4月重整板塊，劃分為Prime板、Standard板及Growth板三大類，Growth板定位為具高度成長性的新興企業市場。值得注意的是，東證也在2025年調整股票上市規則，2030年以後，上市滿五年的企業若市值未達100億日圓，將被終止上市，21JP在日本掛牌也將面臨業績與財務的雙重考驗。