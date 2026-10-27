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「TiBOOST 創新大步計畫」鏈結396家全球AI新創 12強出爐

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

為落實「AI新十大建設」、串聯全球創新能量與台灣資本市場，金融監督管理委員會與國家發展委員會共同發起「TiBOOST創新大步計畫」（下稱TiBOOST），由台灣證券交易所攜手台灣集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心及台灣期貨交易所等證券期貨周邊單位共同推動，並結合相關公協會資源，打造鏈結全球AI新創與亞洲資本的平台。TiBOOST列為2026台灣周核心活動之一，本屆全球徵件共吸引23國、396件提案，經專業評選後，12組團隊脫穎而出，將於11月10日登上決賽舞台，展現台灣從「科技島」邁向「資本島」的積極布局。

全球23國新創搶進台灣！ 12組團隊角逐首屆殊榮

台灣資本市場近年表現亮眼，國際關注度持續升溫，也讓台灣成為全球創新企業拓展亞洲市場的重要選項。由台灣證券交易所推動的TiBOOST，自8月啟動徵件以來，共收到396件提案，其中國內257件、海外139件，海外提案達139件、占整體逾三分之一，海外提案以韓國33件最多、美國15件居次。入選12強包含國內團隊9組、海外團隊3組，展現台灣吸引國際新創參與的潛力，顯示台灣資本市場的國際吸引力正逐步擴大，展現證交所藉由台灣創新板(tib-創)接軌國際、打造「亞洲那斯達克」的決心，為鏈結全球新創與亞洲資本開啟新的契機。

12組團隊將於11月10日角逐總獎金新台幣500萬元，前三名可分別獲得250萬元、150萬元及100萬元。得獎團隊另有機會進駐新創基地、獲得媒體曝光，並與企業及投資人交流媒合，拓展商業合作及市場發展機會。

TiBOOST串聯全球創新與亞洲資本 創新板打造國際企業成長新入口

證交所表示，台灣擁有完整的科技產業鏈、成熟的資本市場及深厚的產業聚落，TiBOOST以「匯聚全球創新，鏈結亞洲資本」為核心，促進國內外新創、產業與投資資源交流，讓具發展潛力的企業有機會接軌台灣市場，拓展成長與籌資機會，進一步提升台灣對全球創新企業的吸引力。

台灣創新板（tib-創）在總統賴清德定調之「亞洲那斯達克」發展戰略中，扮演台灣接軌全球創新資本市場的重要角色，結合台灣半導體、人工智慧（AI）及智慧製造等產業優勢，提供具創新能力及成長潛力企業上市管道。賴總統期許透過創新板吸引更多國內外創新企業進入資本市場，實現產業創新與資本成長的正向循環。為實現此一目標，證交所持續完善創新板上市前後的制度與配套，從開放符合條件的證券商於輔導期間參與企業增資，到擴大投資人參與及完善交易機制，強化對創新企業籌資與成長的支持。近年台灣資本市場表現亮眼，日益受到國際矚目，TiBOOST串聯國內外創新團隊與台灣資本市場，本次國際徵件逾百件，參賽團隊來自23個國家，展現台灣鏈結全球創新資源的潛力，也為創新板吸引國際新創企業及資本、朝打造亞洲那斯達克的目標邁進奠定基礎。

重量級國際講者及評審齊聚11月10日見證決賽成果

「TiBOOST創新大步計畫」論壇暨決賽頒獎典禮將於11月10日在台北漢來大飯店舉行，邀請YouTube共同創辦人暨Silicon Corridor創辦人陳士駿、前微軟全球資深副總裁郭昱廷等重量級講者與會，分享科技發展與企業成長觀點。

本屆決賽評審陣容堅強，涵蓋政府與國家發展基金、半導體、電信、科技產業及國內外投資機構，評審團召集人為中華民國私募股權投資商業同業公會理事長邱德成，評審包括行政院國家發展基金管理會執行秘書汪庭安、中華電信（2412）執行副總陳元凱、台積電（2330）資深經理藍柏顯、光寶科技資深處長陳宏明、中華民國創業投資商業同業公會理事長黃彥男、和鼎創業投資副董事長暨總經理劉奕成、AI Fund總經理施子薇、Headline Asia創始合夥人田中章雄、台杉投資科技基金執行合夥人李一平等，將從技術潛力、產業應用、市場發展及投資價值等面向，遴選具國際發展潛力的優秀團隊。

證交所邀請產業界、投資人及關注AI發展的各界人士踴躍參與，共同見證TiBOOST串聯全球創新與台灣資本市場的成果，攜手推動台灣從科技島邁向資本島。

【TiBOOST創新大步計畫決賽12強名單】（依字首筆畫排序）

•台灣若美科技股份有限公司

•行動貝果有限公司

•亞洲準譯股份有限公司

•美國融文國際營銷有限公司

•振生半導體股份有限公司

•動見科技股份有限公司

•翔評互動股份有限公司

•築智科技股份有限公司

•醫守科技股份有限公司

•ASKaFOX INC.（加拿大）

•Bering Lab Inc.（韓國）

•DOGU Robotics Co., Ltd.（韓國）

【TiBOOST創新大步計畫論壇暨決賽頒獎典禮】

•時間：11月10日（周二）上午8:30至下午6:00

•地點：台北漢來大飯店3樓鉑金B廳（台北市南港區經貿一路168號）

•活動報名：https://luma.com/o38mqwey

•活動官網：https://asia-innovation-cup.tw/

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