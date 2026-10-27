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華碩積極進攻商務筆電 發布全新ExpertBook A7軍規級產品

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
華碩27日發表全新商用筆電ASUS ExpertBook A7（A7406），左至右為華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔、英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜。記者吳凱中／攝影
華碩27日發表全新商用筆電ASUS ExpertBook A7（A7406），左至右為華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔、英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜。記者吳凱中／攝影

華碩發表全新商用筆電ASUS ExpertBook A7（A7406），結合英特爾新一代處理器的卓越效能、軍規級耐用設計與企業級資安防護，鎖定高移動、高強度的商務工作需求，為商務生產力樹立嶄新標準。輕鬆扛下液體潑灑、碰撞、擠壓、極端溫差等多重考驗；搭配多層資安防護機制，讓商務人士外出辦公也能安心處理機敏資料，並提供多項實用AI功能，提升競爭力。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，隨著AI逐漸成為現代工作的重要助手，企業客戶對商務筆電的期待已從單純效能提升，進一步擴展至智慧協作、資訊安全與耐用可靠等全方位需求。全新 ASUS ExpertBook A7 不僅透過 ASUS MyExpert 平台提供 AI 智慧會議、知識管理與檔案搜尋等實用功能，更導入軍規級耐用設計、355cc 防潑水鍵盤及多層企業級資安防護，打造兼具 AI 生產力與強悍可靠性的商務工作平台，協助企業與專業工作者在快速變動的市場環境中保持競爭優勢。

英特爾業務行銷事業群副總裁暨台灣區總經理莊蓓瑜表示，英特爾與華碩長期緊密合作，結合雙方的技術與優勢，持續推出貼近使用者需求的產品。ASUS ExpertBook A7展現雙方攜手創新的成果，搭載採用Intel 18A先進製程的Intel Core系列3處理器，兼顧效能與能源效率，滿足企業對行動辦公的需求。未來將持續與華碩深化合作，促進多元應用與解決方案的導入，從日常辦公到 AI 應用，協助企業將技術創新轉化為實際生產力，掌握新的成長機會。

華碩 筆電 Asus 英特爾

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