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KPMG全球發布全球CEO前瞻大調查 資安風險躍居首位

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
KPMG全球今天發布「KPMG 2026全球CEO前瞻大調查」，調查顯示，將資安列為影響企業主要成長風險的受訪CEO比重，由2025年的23%攀升至今年的31%，排名也從第三躍居第一。路透
KPMG全球今天發布「KPMG 2026全球CEO前瞻大調查」，調查顯示，將資安列為影響企業主要成長風險的受訪CEO比重，由2025年的23%攀升至今年的31%，排名也從第三躍居第一。路透

KPMG全球今天發布「KPMG 2026全球CEO前瞻大調查」。調查顯示，受全球經濟、地緣政治與資安風險交織影響，今年CEO對全球經濟前景的信心由2025年的68%降至65%，為2021年以來最低。面對不確定的外部環境，企業持續強化韌性與投資布局；儘管AI投資意願仍高，但倫理、資安、成本與資料主權等挑戰，使CEO更加重視治理、資料與營運基礎，以推動AI投資轉化為實際價值。

調查顯示，將資安列為影響企業主要成長風險的受訪CEO比重，由2025年的23%攀升至今年的31%，排名也從第三躍居第一；全球經濟不確定性以28%居次，地緣政治不穩定與法規壓力則同為26%。面對風險升高，企業同步加碼防禦與治理，45%受訪CEO已增加資安及數位風險韌性投資，36%強化法遵與報告機制，另有32%著手將AI導入營運流程。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，企業競爭力的衡量標準正在改變，從過去強調規模、成本與效率，轉向能否在高度不確定的環境中持續創造價值。調查也顯示，儘管CEO對景氣前景轉趨審慎，企業對AI、人才及永續轉型的投資意願並未降溫，反映企業布局重心正從短期績效管理，逐步移向長期韌性與價值創造。

儘管經濟不確定性仍高，79% CEO 仍將AI視為未來三年的重要投資。不過從投資承諾走向實際價值仍有多重障礙，57% CEO將倫理挑戰列為AI導入最具挑戰性的議題，資安（52%）、成本（51%）及資料主權要求（50%）亦備受關注。面對日益複雜的法規與資料環境，59% CEO更加重視內部資料治理與控制。

隨著AI改變工作模式，企業人才策略也由擴充人力轉向能力升級。56% CEO把員工技能缺口列為首要人力挑戰，52%關注員工AI技能與培訓，47%聚焦人才吸引與留任。另一方面，認為員工抗拒AI是一項挑戰的比重，已由去年的33%降至今年的26%。顯示人才布局的重點正從推動AI接受度，進一步轉向培養與AI協作及因應未來工作的能力。

為因應人才轉型，51%CEO計畫與員工公開溝通AI對職務的影響，46%將投入再培訓與技能提升，另有46%將依不同職務提供AI應用的客製化訓練，加速培養未來工作所需的人才能力。KPMG安侯建業營運長周寶蓮表示，AI轉型的核心不只是提升效率，更在於放大人才價值，讓人才將更多時間投入專業判斷、創新與高價值工作。

此外，AI為永續轉型帶來新契機，也衍生新的環境課題。八成CEO看好AI可降低排放、提升能源效率（82%）、改善永續資料品質與報告（81%），並強化氣候風險管理（81%）；但也有95%關注擴大AI應用可能增加的環境影響，突顯企業在擴大AI應用的同時，也需同步管理其環境足跡。

整體而言，面對經營環境持續變動， CEO的關鍵課題在於如何將策略、科技、風險、人才與永續，並把投資轉化為長期競爭力，將成為下一階段的成長關鍵。

資安 CEO

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