遠傳搶進手機直連衛星 攜手Elveo Mobile擴大衛星布局

遠傳電信（4904）宣布，持續深化衛星通訊布局，積極拓展多元衛星技術與服務，更與全球手機直連衛星（Direct-to-Device, D2D）通訊服務業者Elveo Mobile簽署合作協議，攜手推動手機直連衛星技術與服務。

遠傳強調，將逐步建構從衛星寬頻到手機直連衛星的多元通訊能力，並與既有地面行動網路整合，為未來全場景連網及創新數位服務奠定基礎。

繼遠傳與全球電商與雲端運算巨擘亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路服務「Amazon Leo」簽訂合作協議，計畫2027年引進低軌衛星網路服務，日前更秀出Amazon Leo使用者終端後，遠傳持續擴大衛星布局。

遠傳總經理井琪表示，下一世代通訊將走向地面、空中與太空多元網路深度融合。遠傳持續投入前瞻通訊技術，從衛星寬頻到手機直連衛星，積極攜手國際夥伴拓展衛星通訊能力，並與既有行動網路整合。此次與Elveo Mobile合作，是遠傳深化手機直連衛星發展、推進天地整合網路的重要里程碑，將進一步強化網路韌性與覆蓋能力，朝向全天候、全場景連網願景邁進。

遠傳表示，面對極端氣候、天然災害，以及日益提升的通訊不中斷需求，強化網路韌性愈顯重要。遠傳將持續整合地面與衛星通訊優勢，突破地域限制，為消費者、企業與公共服務創造更多元的應用可能，提升台灣整體通訊韌性，打造更可靠的下一世代網路。

Elveo Mobile執行長Ramu Potarazu表示，Elveo Mobile正打造結合衛星資產、全球頻譜資源及超過50家行動網路合作夥伴的衛星通訊網路。遠傳與我們同樣致力於協作創新與數位韌性發展，雙方將攜手推動手機直連衛星服務，為遠傳用戶及台灣市場提供可靠的下一世代連網能力。此次合作是強化區域通訊韌性的重要一步，也將讓更多場域、裝置與應用享有無縫連結體驗。

遠傳指出，近年持續推進衛星通訊策略，透過與Elveo Mobile等國際夥伴合作，逐步拓展不同衛星通訊技術與服務能力。其中，衛星寬頻技術可望滿足偏遠地區、特定場域及關鍵任務所需的高速連網需求；手機直連衛星則可進一步延伸行動通訊覆蓋，讓一般行動裝置在地面網路涵蓋不足時，也能透過衛星維持基本通訊。

遠傳強調，將藉由多元衛星技術布局，逐步建構整合「地面行動網路、衛星寬頻及手機直連衛星」的多層次通訊架構，擴大網路覆蓋範圍、強化通訊韌性，並延伸更多元的服務與應用場景。隨著手機直連衛星（D2D）技術持續發展，地面網路與非地面網路將從彼此互補，進一步朝深度融合演進。不僅有助提升整體網路能力與資源運用效率，也可支援更多創新應用與服務場景，為下一世代通訊發展開創更多可能。

展望未來，遠傳將持續深化衛星通訊布局，攜手全球衛星產業鏈及生態系夥伴，逐步整合地面、空中與太空的網路資源，發展更具韌性、覆蓋力及延展性的天地融合網路。並結合既有行動網路與數位服務能力，拓展消費者、企業、公共服務及關鍵任務等多元應用場景，突破地域對通訊服務的限制，持續提升台灣數位基礎建設韌性，邁向全天候、全場景連網的通訊新世代。