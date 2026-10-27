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研華深化北美Edge AI策略布局 加州Tustin新總部啟用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
研華於美國時間10月20日正式舉行位於加州塔斯汀（Tustin）的北美新總部開幕典禮。圖／研華提供
研華於美國時間10月20日正式舉行位於加州塔斯汀（Tustin）的北美新總部開幕典禮。圖／研華提供

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）持續深化北美市場布局，於美國時間10月20日正式舉行位於加州塔斯汀（Tustin）的北美新總部開幕典禮，並於21日接續舉辦研華科技高峰會（Advantech Technology Summit, ATS），偕同 AMDIntelNVIDIAQualcomm等全球重要科技夥伴，共同探索邊緣運算與 Edge AI 的創新應用。此次新總部開幕與科技高峰會的串聯，不僅展現研華長期投資北美市場的承諾，更是研華推進全球在地化布局、擴大 Edge AI 生態系合作的重要里程碑。

研華北美新總部座落於南加州 Tustin，園區占地面積達10英畝，整合區域營運辦公、工程技術、系統整合、客戶服務及應用展示等功能，進一步強化北美市場的在地營運能量。其中，新設立的系統整合與服務中心將提供客製化系統組裝、軟硬體整合、產品測試及交付等服務，園區內的技術展示中心 也將呈現研華與生態系夥伴共同開發的創新解決方案，加速客戶從概念驗證到商業部署的進程。

研華董事長劉克振表示，研華持續以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為品牌發展主軸，深化軟硬體平台整合與全球產業生態系合作，積極推動 Edge AI 於各垂直產業的規模化落地。此次新總部啟用不僅展現研華長期投資北美市場的承諾，未來也將持續整合全球技術資源與在地營運優勢，強化高附加價值的產業服務能力，朝全球 Edge Computing 與 Edge AI 領導廠商的目標持續邁進。

延續北美新總部開幕活動，研華於10月21日在美國加州Newport Beach舉辦科技高峰會（ATS），邀集全球科技領導廠商及北美重要產業客戶，共同探討Edge AI與邊緣運算發展趨勢。此次高峰會聚焦新世代運算平台、軟硬體整合及垂直產業應用，透過前瞻技術分享與創新解決方案展示，深化智慧醫療、機器人、工業自動化等領域的生態系合作，加速Edge AI技術導入與產業應用落地。

研華北美區總經理牛文中表示，研華在北美擁有逾6,000家活躍客戶，橫跨醫療、半導體設備及機器人等多元垂直市場。此次Tustin新總部啟用，將進一步強化在地研發、製造及系統整合，並深化與客戶及生態系夥伴的協同共創，依據不同產業需求提供客製化解決方案，並透過整合工程與技術服務資源，縮短產品從開發設計到測試交付的時程，提升北美市場的服務效率與競爭力。

除強化營運與技術服務外，研華也持續深化與南加州在地科技、教育及社區組織的連結。新總部除作為區域營運與客戶交流據點，也將提供產學合作、技術交流及社區活動的空間。展望未來，研華將持續擴大北美在地工程與系統整合能量，結合全球技術夥伴及產業生態系資源，深化各垂直市場的合作與創新，加速 Edge AI 解決方案於產業場域落地，實踐「智能地球的推手」企業願景。

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