達運光電攜Markforged推移動式軍民通用製造中心 搶攻國防商機

達運光電（8045）27日宣布，整合美商Markforged工業級3D列印技術與自家長航程無人機、反無人機系統及無人機衛星通訊等國防技術，推出全新戰術概念「移動式軍民通用製造中心」，搶攻台灣國防預算創新高、國防部規模化無人機採購，及區域地緣政治情勢帶動的國防商機。

達運光電表示，繼與Markforged在台灣共建卓越中心（Centre of Excellence）後，正式成為Markforged「越南總代理（Master Distributor）」，全力搶攻亞太地區國防野戰後勤與前線製造龐大商機，台灣卓越中心（Centre of Excellence）作為技術驗證、應用開發與人才培訓的基地，越南則作為市場落地與客戶交付的前線。

達運光電指出，越南是全球供應鏈重組的主要受惠國之一，製造業基礎快速擴張，國防現代化需求也同步升溫；達運光電提前布局，可望取得先行者優勢。

在國防軍工與通訊本業雙引擎推動下，達運光電9月營收1.28億元，年增19.91%；累計今年前九月營收13.2億元，較去年同期成長32.12%，展現強勁的營運成長動能。展望未來，將持續鎖定國內軍警安防標案、國防部不對稱作戰需求，並深耕台越兩地市場，積極爭取大型政府採購標案與海外相關訂單，為台海與區域安全提供關鍵的後勤韌性支援。