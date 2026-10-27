威剛XPG推第三代電源供應器 導入主動斷電技術強化GPU供電安全

記憶體模組大廠威剛（3260）旗下電競品牌XPG 27日宣布推出第三代CORE REACTOR III金牌全模組電源供應器，為旗下首款正式上市、搭載XTREME Power Guard技術的電源產品，透過持續電流監控、異常警示及主動斷電防護，瞄準高階電競、AI運算與內容創作平台的供電需求。

XPG指出，隨著生成式AI、3D渲染、4K內容創作及GPU加速運算應用增加，高階顯示卡與處理器的用電負載持續提高，瞬間變化也更加劇烈，電源供應器除了提供足夠瓦數，也須兼顧瞬時負載、長時間運作穩定性及硬體安全。CORE REACTOR III提供750W、850W與1000W三種規格，滿足不同系統建置需求。

新品搭載的XTREME Power Guard技術，可全天候監控12V-2x6接頭電流，偵測到電流不平衡時，以橘色LED燈號提示；發生過電流時，則以紅燈警示，並可自動切斷12V-2x6電源輸出，降低接頭過熱、熔損或燒毀風險。此外，彩色接頭設計也可協助使用者確認線材是否確實插入。

規格方面，CORE REACTOR III支援Intel ATX 3.1與PCIe 5.1規範，配備最高支援600W供電的12V-2x6接頭，可承受最高達額定功率235%、持續100微秒的瞬時功耗，因應高階硬體快速變動的負載需求。

全系列通過80 PLUS Gold金牌效率認證，採用日系105°C耐高溫主電容及135mm流體動力軸承（FDB）風扇，搭配全模組化線材設計、八項工業級電源保護機制，並提供十年有限保固。