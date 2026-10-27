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大訊科技推模組化散熱產品 搶攻AI資料中心商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技宣布推出AbleCool系列產品，以模組化的散熱解決方案，協助資料中心綠化升級，達成能源效率PUE1.06超低標準。

隨著AI、大型語言模型（LLM）及高效能運算（HPC）快速發展，資料中心機櫃功率持續攀升，散熱效率已成為影響運算效能與能源效率的重要關鍵，大訊科技最新AbleCool系列，以全客製化的RDHX（Rear Door Heat Exchanger）後門熱交換器模組，為新世代AI資料中心提供兼具高效散熱、節能減碳及快速部署的液冷解決方案。

AbleCool的模組化特性，具備高度靈活應用與快速安裝等特色，協助既有資料中心進行綠色升級，並提供源頭解熱、無縫升級與極致能源效率三大優勢。為適應多樣化的資料中心架構及不同的伺服器密度，AbleCool系列產品涵蓋無水氣流增強設備、電信級直流（DC）機型、中高密度混合液冷方案以及100kW等級AI超級運算櫃門，可使企業更容易達成能源效率指標PUE目標。

相較於傳統的機房改造方案，如建造複雜的冷熱通道封閉系統，或部署昂貴的精密空調，AbleCool直接安裝於標準伺服器機櫃後門，可節省空間及資本支出；貼近熱源立即且有效地降低冷水機組負荷，使能源效率指標PUE可達到1.06；所有液冷型號均符合美國ASHRAE學會流體品質標準，並配備整合式智慧觸控面板及Web介面，使設施管理人員能夠即時監控溫度、壓力差、冷凝預防及即時洩漏檢測等關鍵數據。

大訊持續深耕高密度伺服器機箱與先進液冷技術的研發及製造領域，透過AbleCool全系列產品布局，可望成為更符合AI基礎設施低碳、安全且高效需求的解決方案。

伺服器 AI

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