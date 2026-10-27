祥碩攜手英飛凌拓展USB 20Gbps生態系 搶攻實體AI高速傳輸應用

祥碩（5269）與英飛凌27日宣布策略合作，共同拓展USB 20Gbps生態系統，透過整合裝置端與主機端控制器，加速高速傳輸技術普及，搶攻機器學習相機、實體AI及工業系統等高頻寬應用商機。

此次合作結合英飛凌EZ-USB FX20裝置端控制器，以及祥碩USB4 40Gbps主機控制器ASM4242，串聯裝置與主機端的高速連接能力，協助開發人員及設備製造商導入USB 20Gbps傳輸，建構端到端生態系統。

英飛凌指出，公司於2025年推出EZ-USB FX20，支援透過既有USB-C基礎設施，實現最高20Gbps資料傳輸速率。隨著應用走向更大規模部署，除了裝置端元件，也須具備可靠的纜線及完整主機支援，才能滿足AI與資料密集型應用的連接需求。

英飛凌有線連接解決方案部門資深副總裁Ganesh Subramaniam表示，FX20已為AI相機及先進工業系統等新世代裝置提供高速連接能力，但推動生態系發展，仍須整合裝置端以外的資源。透過與祥碩合作，雙方將補強主機支援及纜線基礎設施，降低USB 20Gbps大規模導入的障礙，讓開發者運用高頻寬傳輸打造新應用。

祥碩總經理林哲偉表示，隨著機器學習與實體AI領域的創新需求增加，無縫連接的生態系統愈來愈重要。祥碩具備涵蓋20Gbps至80Gbps的USB技術能力，此次將ASM4242與英飛凌FX20整合，可建立一致的技術路徑，串聯主機基礎設施與AI周邊裝置，支援後續應用發展。