快訊

不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

中職／自由球員年資公布！獅隊陳重羽、潘傑楷動向最受關注

首投青年幫抽號次被出征 蔣萬安不捨...中午致電安慰「我們都挺妳」

聽新聞
0:00 / 0:00

祥碩攜手英飛凌拓展USB 20Gbps生態系 搶攻實體AI高速傳輸應用

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
祥碩總經理林哲偉。記者王郁倫／攝影
祥碩總經理林哲偉。記者王郁倫／攝影

祥碩（5269）與英飛凌27日宣布策略合作，共同拓展USB 20Gbps生態系統，透過整合裝置端與主機端控制器，加速高速傳輸技術普及，搶攻機器學習相機、實體AI及工業系統等高頻寬應用商機。

此次合作結合英飛凌EZ-USB FX20裝置端控制器，以及祥碩USB4 40Gbps主機控制器ASM4242，串聯裝置與主機端的高速連接能力，協助開發人員及設備製造商導入USB 20Gbps傳輸，建構端到端生態系統。

英飛凌指出，公司於2025年推出EZ-USB FX20，支援透過既有USB-C基礎設施，實現最高20Gbps資料傳輸速率。隨著應用走向更大規模部署，除了裝置端元件，也須具備可靠的纜線及完整主機支援，才能滿足AI與資料密集型應用的連接需求。

英飛凌有線連接解決方案部門資深副總裁Ganesh Subramaniam表示，FX20已為AI相機及先進工業系統等新世代裝置提供高速連接能力，但推動生態系發展，仍須整合裝置端以外的資源。透過與祥碩合作，雙方將補強主機支援及纜線基礎設施，降低USB 20Gbps大規模導入的障礙，讓開發者運用高頻寬傳輸打造新應用。

祥碩總經理林哲偉表示，隨著機器學習與實體AI領域的創新需求增加，無縫連接的生態系統愈來愈重要。祥碩具備涵蓋20Gbps至80Gbps的USB技術能力，此次將ASM4242與英飛凌FX20整合，可建立一致的技術路徑，串聯主機基礎設施與AI周邊裝置，支援後續應用發展。

祥碩 英飛凌 USB

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東擎今日掛牌上市 邊緣 AI、工業資安與開放架構拓展成長新動能

輝達先進封裝大變革 中介層躍關鍵戰略物資 聯電、力積電成當紅炸子雞

鴻海進化 攜手輝達秀五大硬體實力

Ayar Labs啟用新竹辦公室 Playground旗下新創秀 AI 供電、封裝突破

相關新聞

AI通膨重創消費意願 10月耐久財信心創金融海嘯、逾17年新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布10月消費者信心指數(CCI)總指數為66.27點，較上月減少2.5 點，其中「未來半年購買耐久性財」暴跌10.81點，跌至82.97點，創下2009年金融海嘯以來、逾17年最低水準。中央大學台經中心執行長吳大任指出，除了房市信心低迷，AI投資熱潮造成的AI通膨效應，重創民眾購買3C、筆電意願。

AI排擠效應！PCB供應短缺 成PC大廠規劃2027年產能頭痛問題

日媒報導，人工智慧（AI）需求熱潮導致印刷電路板（PCB）供不應求，成為惠普（HP）和戴爾（Dell）等個人電腦（PC）製造商在規劃2027年產品供應時的一大瓶頸。

AI 財富效應外溢 和泰看旺今明年高階車市

和泰（2207）集團副董事長兼總經理蘇純興看好AI產業為台灣帶來的經濟動能，認為有望推升高階消費需求，支撐第4季及明年車市表現，可望推升車市整體交易量體。

旺宏吳敏求：重押3D NAND、eMMC 搶攻2028年商機

因應記憶體市場供不應求，旺宏（2337）今日在法說會給出明擴產方向。董事長吳敏求於法說會明確表示，旺宏未來不再增加NOR Flash產能，新增投資將集中NAND Flash及eMMC，尤其是3D NAND相關產品。公司今年原規劃投資220億元，董事會後續再核准158億元，合計378億元，第一階段新增產能預計2027年下半年量產，第二階段則可能延至2028年才開始貢獻。

遠傳搶進手機直連衛星 攜手 Elveo Mobile 擴大衛星布局

遠傳電信（4904）宣布，持續深化衛星通訊布局，積極拓展多元衛星技術與服務，更與全球手機直連衛星（Direct-to-Device, D2D）通訊服務業者Elveo Mobile簽署合作協議，攜手推動手機直連衛星技術與服務。

旺宏Q3獲利大爆發！EPS達5.52元　前三季營收538億元超越歷年全年紀錄

記憶體市場供需吃緊，帶動旺宏（2337）營運大爆發！旺宏今舉行第三季法說會，董事長吳敏求宣布，第3季營收達242億元，改寫單季歷史新高，毛利率衝上70.5%，稅後純益109.51億元，季增42%，每股純益（EPS）達5.52元，優於第牛季約3.91元。累計前三季營收538億元，年增155%，不僅大幅超越去年同期211億元，更已超越過去歷年全年營收最高紀錄，營運寫下新里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。