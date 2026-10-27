快訊

河口湖命案死者夫營造「多金小開」專挑女助理 遭懷疑殺妻嗆提告

法國示威擋不了！馬克宏的政治中間路線為何失靈

外資退居配角？投信大買236億、自營商賣超124億元 台股震盪908點收高

聽新聞
0:00 / 0:00

今晧偕AI子公司湧現智庫 雙雙獲得電電公會數位轉型楷模獎

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
今晧實業與湧現智庫雙雙榮獲電電公會「2026 第七屆數位轉型楷模獎」肯定，圖為湧現智庫商務開發副總林書琦（左四）與今晧實業董事長石浩吉（左五）。圖／電電公會提供
今晧實業與湧現智庫雙雙榮獲電電公會「2026 第七屆數位轉型楷模獎」肯定，圖為湧現智庫商務開發副總林書琦（左四）與今晧實業董事長石浩吉（左五）。圖／電電公會提供

今晧實業（3011）攜手旗下AI子公司湧現智庫，以Agatha企業級AI多代理人平台推動製造業數位轉型，雙雙獲得電電公會第七屆「2026數位轉型楷模獎」肯定：今晧獲「應用創新獎」，湧現智庫獲「服務創新獎」。雙方將以集團實證經驗，有望拓展至數千家上市公司與數萬家製造業AI轉型市場。

今晧實業董事長石浩吉在頒獎典禮分享，今晧作為近五十年的典型傳統製造業者且上市多年，導入AI，困難點在於多年累積的系統與資料尚未完全數位化或散落各處，要如何整理成AI讀得懂、員工用得上的資訊，進一步產出可支援經營決策的管理報表。旗下子公司湧現智庫，以自有訓練之企業用AI模型及平台產品Agatha以No-code方式降低應用門檻，透過數據中台串接ERP、CRM及產銷財務資料，讓員工以自然語言即時查詢訂單、毛利、庫存與生產狀況，從「等報表」走向「開口即查」。資料查詢時間縮短逾90%，跨部門溝通成本降低約40%。

當AI進一步走入企業治理，效率之外，更要兼顧規範與責任。針對上市公司繁複的採購稽核，Agatha以獨創整合AI Loop、Human in the loop與企業流程／資安三環的「Triple Loop」架構為基底，應用於稽核Agent結合企業內控流程與法規比對模型，自動掃描交易、比對規則並偵測異常，讓採購稽核由人工抽樣提升至100%全量檢查；AI負責彙整與提示，稽核人員保留最終判斷權。

石浩吉進一步表示，上市公司的對外發言則更需要「做減法」，精準引用資料且不能超過設定範圍。Agatha IR發言人Agent限定可引用的財報、年報、新聞稿及法說會等來源，回答附有依據且不逾越設定範圍。

今晧期望將上市公司親自導入AI的經驗，透過湧現智庫Agatha複製到更多企業，協助客戶優化產銷決策、內控及投資人溝通流程。Agatha強調AI與人員協作，讓企業逐步建立可交付、可衡量、可管理的數位員工。並將這一套經驗證過的製造業產銷流程與管理Agent、上市公司稽核Agent、IR Agent複製擴散至台灣其他數千家上市公司與數萬家製造業AI轉型市場。

電電公會秘書長林全能於典禮表示，公會自2020年推動數位轉型楷模選拔，今年第七屆選出7案、共13家典範企業，從「應用創新」與「服務創新」兩面向，鼓勵企業先以數位與AI技術提升內部效率，再將成果轉化為對外服務方案，促進產業合作共榮。

AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

跨法人AI轉型加速器論壇登場 科研體系AI轉型

東擎今日掛牌上市 邊緣 AI、工業資安與開放架構拓展成長新動能

鴻海進化 攜手輝達秀五大硬體實力

行銷科技新創Omnichat獲千萬美元A輪融資 加速全球布局

相關新聞

AI通膨重創消費意願 10月耐久財信心創金融海嘯、逾17年新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布10月消費者信心指數(CCI)總指數為66.27點，較上月減少2.5 點，其中「未來半年購買耐久性財」暴跌10.81點，跌至82.97點，創下2009年金融海嘯以來、逾17年最低水準。中央大學台經中心執行長吳大任指出，除了房市信心低迷，AI投資熱潮造成的AI通膨效應，重創民眾購買3C、筆電意願。

AI排擠效應！PCB供應短缺 成PC大廠規劃2027年產能頭痛問題

日媒報導，人工智慧（AI）需求熱潮導致印刷電路板（PCB）供不應求，成為惠普（HP）和戴爾（Dell）等個人電腦（PC）製造商在規劃2027年產品供應時的一大瓶頸。

程曦資訊掛牌上櫃喜得開門紅 無懼盤勢震盪大漲12%

程曦資訊（6898）27日以每股60元的承銷價掛牌上櫃，並以62.7元開出紅盤，漲幅4.5%，盤中無懼盤勢震盪，最高點來到67.6元，漲幅12.67%，最終收盤價67.2元，上漲7.2元，漲幅12%。公司指出，未來將透過AI顧問服務與數位平台布局，拓展企業數位轉型服務範疇。

祥碩攜手英飛凌拓展USB 20Gbps生態系 搶攻實體AI高速傳輸應用

祥碩（5269）與英飛凌27日宣布策略合作，共同拓展USB 20Gbps生態系統，透過整合裝置端與主機端控制器，加速高速傳輸技術普及，搶攻機器學習相機、實體AI及工業系統等高頻寬應用商機。

今晧偕AI子公司湧現智庫 雙雙獲得電電公會數位轉型楷模獎

今晧實業（3011）攜手旗下AI子公司湧現智庫，以Agatha企業級AI多代理人平台推動製造業數位轉型，雙雙獲得電電公會第七屆「2026數位轉型楷模獎」肯定：今晧獲「應用創新獎」，湧現智庫獲「服務創新獎」。雙方將以集團實證經驗，有望拓展至數千家上市公司與數萬家製造業AI轉型市場。

仁寶與ARC Cloud簽署策略合作備忘錄 加速大型AI基礎建設布局

仁寶（2324）與ARC Cloud 27日宣布簽署合作備忘錄（MOU），深化雙方在大型AI運算基礎建設領域的策略合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。