今晧偕AI子公司湧現智庫 雙雙獲得電電公會數位轉型楷模獎

今晧實業（3011）攜手旗下AI子公司湧現智庫，以Agatha企業級AI多代理人平台推動製造業數位轉型，雙雙獲得電電公會第七屆「2026數位轉型楷模獎」肯定：今晧獲「應用創新獎」，湧現智庫獲「服務創新獎」。雙方將以集團實證經驗，有望拓展至數千家上市公司與數萬家製造業AI轉型市場。

今晧實業董事長石浩吉在頒獎典禮分享，今晧作為近五十年的典型傳統製造業者且上市多年，導入AI，困難點在於多年累積的系統與資料尚未完全數位化或散落各處，要如何整理成AI讀得懂、員工用得上的資訊，進一步產出可支援經營決策的管理報表。旗下子公司湧現智庫，以自有訓練之企業用AI模型及平台產品Agatha以No-code方式降低應用門檻，透過數據中台串接ERP、CRM及產銷財務資料，讓員工以自然語言即時查詢訂單、毛利、庫存與生產狀況，從「等報表」走向「開口即查」。資料查詢時間縮短逾90%，跨部門溝通成本降低約40%。

當AI進一步走入企業治理，效率之外，更要兼顧規範與責任。針對上市公司繁複的採購稽核，Agatha以獨創整合AI Loop、Human in the loop與企業流程／資安三環的「Triple Loop」架構為基底，應用於稽核Agent結合企業內控流程與法規比對模型，自動掃描交易、比對規則並偵測異常，讓採購稽核由人工抽樣提升至100%全量檢查；AI負責彙整與提示，稽核人員保留最終判斷權。

石浩吉進一步表示，上市公司的對外發言則更需要「做減法」，精準引用資料且不能超過設定範圍。Agatha IR發言人Agent限定可引用的財報、年報、新聞稿及法說會等來源，回答附有依據且不逾越設定範圍。

今晧期望將上市公司親自導入AI的經驗，透過湧現智庫Agatha複製到更多企業，協助客戶優化產銷決策、內控及投資人溝通流程。Agatha強調AI與人員協作，讓企業逐步建立可交付、可衡量、可管理的數位員工。並將這一套經驗證過的製造業產銷流程與管理Agent、上市公司稽核Agent、IR Agent複製擴散至台灣其他數千家上市公司與數萬家製造業AI轉型市場。

電電公會秘書長林全能於典禮表示，公會自2020年推動數位轉型楷模選拔，今年第七屆選出7案、共13家典範企業，從「應用創新」與「服務創新」兩面向，鼓勵企業先以數位與AI技術提升內部效率，再將成果轉化為對外服務方案，促進產業合作共榮。