仁寶與ARC Cloud簽署策略合作備忘錄 加速大型AI基礎建設布局

仁寶（2324）與ARC Cloud 27日宣布簽署合作備忘錄（MOU），深化雙方在大型AI運算基礎建設領域的策略合作。

雙方於2026年OCP全球峰會期間簽署合作備忘錄，為多項合作計畫建立合作架構。作為整體合作的一環，雙方將探討資料中心建置路線圖相關機會，規模最高可達100 MW。此次合作亦呼應ARC Cloud持續擴大AI基礎建設布局的計畫，包括在美國加州、內華達州、德州及喬治亞州投入重大資本，推動AI基礎建設與資料中心發展。

此次合作結合仁寶先進AI伺服器技術與製造專業，以及ARC Cloud在AI基礎建設投資、高效能GPU叢集設計、部署與營運方面的全方位能力。雙方合作範疇不僅涵蓋AI伺服器供應，也延伸至系統工程、技術驗證、部署協調及後續支援。透過整合先進運算技術與基礎建設需求，雙方期望加速提供運算資源，以支援AI模型訓練、微調與推論。

仁寶基礎建設系統事業群（ISBU）副總經理張耀文表示：「AI運算正朝向整合度更高、密度更大的系統發展，這也使技術製造商與基礎建設服務商之間需要更緊密的協作。與ARC Cloud合作，讓我們能發揮工程技術優勢，並探索支援NeoCloud市場成長的新機會。」

根據合作備忘錄，仁寶將提供 AI 伺服器製造、整櫃整合及液冷技術方面的專業；ARC Cloud則將投入基礎建設投資、策略技術合作，以及高效能GPU叢集工程與營運方面的能力。雙方將協調系統配置、生產時程與資料中心部署需求，並探討共同工程、系統驗證及全生命周期技術支援等合作。隨著AI運算環境的規模與複雜度持續提升，相關合作有助於提升部署效率與營運整備能力。

ARC Cloud共同創辦人William Tiah表示：「AI客戶需要的不只是取得GPU，更需要能為高負載工作提供穩定效能的運算環境。與仁寶合作，讓我們能更緊密地整合系統工程與基礎建設規劃，協助建置並營運可靠的GPU叢集，滿足持續成長的 AI 運算需求。」