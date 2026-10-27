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跨法人AI轉型加速器論壇登場 科研體系AI轉型

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
「跨法人AI轉型加速器論壇」匯聚金屬中心、紡織所、資策會、車輛中心等逾22家研發法人交流共學，加速AI工具導入。圖／經濟部提供
「跨法人AI轉型加速器論壇」匯聚金屬中心、紡織所、資策會、車輛中心等逾22家研發法人交流共學，加速AI工具導入。圖／經濟部提供

工研院27日舉辦「跨法人AI轉型加速器論壇」，匯聚金屬中心、紡織所、資策會、車輛中心等逾22家研發法人，經濟部次長何晉滄表示，「跨法人AI轉型加速器」是深化跨法人合作的重要起點，法人共同累積資料治理、人才培育、資安及可信任AI等方面的經驗，加快整體法人體系的轉型速度。

工研院、資策會與遠傳電信在「跨法人AI轉型加速器論壇」分享研發機構及企業推動AI轉型的實務經驗，透過交流共學，加速AI工具導入、應用經驗擴散及資源共享，協助研發法人提升研發與經營管理效能，迎戰全球AI科技浪潮。

何晉滄表示，經濟部持續推動「五大信賴產業」、「AI新十大建設」等重要政策，布局半導體、AI、次世代通訊、下世代運算、無人機及機器人等關鍵領域。同時，積極推動傳統產業切入高科技供應鏈，並透過診斷輔導、場域盤點等需求對接，結合AI實務課程，推動中小企業AI賦能與數位轉型，

何晉滄表示，這些政策都有賴研發法人扮演政府與產業之間的橋樑，因此，經濟部積極推動跨法人合作，透過大法人帶動中小型法人，整合各法人專業優勢與研發資源，強化科研法人之間的跨域能量。

何晉滄指出，「跨法人AI轉型加速器」可從三方面落實，將個別的轉型經驗轉化為法人體系的共同能力：一是「讓AI走進產業、創造價值」，結合法人長期累積的技術能力與產業場域經驗，協助企業提出可落地的AI解決方案。

二是「以AI加速跨域整合」，發揮各法人專業優勢，促進AI與半導體、通訊、機器人、無人機、生醫及製造等領域融合，發展跨域系統解決方案。

三是「建立可信任且可持續的AI轉型能力」，法人共同累積資料治理、人才培育、資安及可信任AI等方面的經驗，加快整體法人體系的轉型速度。

產業技術司表示，經濟部支持法人協作，迄今已有重要合作成果，在人才共育方面，陸續推動系統工程實戰工作坊，及高階主管培訓計畫，串聯不同法人共同學習，提升科研法人主管與人才的組織管理能力、跨域協作能力及策略視野。

在研發共創方面，法人共同思考未來布局，已累積近 50 場次中長程技術策略與藍圖交流會議，促進跨域合作；在資源共享方面，透過技術平台、產業資訊、場域、工具等資源共享與串接，形成法人共同解題的合作網絡。

法人 遠傳電信 資安

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