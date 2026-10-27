AI通膨重創消費意願 10月耐久財信心創金融海嘯、逾17年新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布10月消費者信心指數(CCI)總指數為66.27點，較上月減少2.5 點，其中「未來半年購買耐久性財」暴跌10.81點，跌至82.97點，創下2009年金融海嘯以來、逾17年最低水準。中央大學台經中心執行長吳大任指出，除了房市信心低迷，AI投資熱潮造成的AI通膨效應，重創民眾購買3C、筆電意願。

本次調查六項分項指標，就業機會、物價水準、投資股票時機等三項指標上升，家庭經濟狀況、國內經濟景氣、購買耐久性財貨三項指標下降。從絕對水準來看，六項指標偏向悲觀。

三項上升指標幅度都不大，但下降幅度最大的指標「未來半年購買耐久性財」調查82.97點，單月暴跌10.81點。另外中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，10月調查90.64點，也較上月大跌8.2點。

對於涵蓋房地產、汽機車、3C產品等耐久性財貨都大跌，吳大任分析，3C產品過去幾乎每年都降價，但近年爆發AI採購熱潮，造成零組件尤其是記憶體大漲，蘋果、三星手機都喊漲，即使相關大廠爭相擴廠，但產能也要二、三年以後才能開出，延遲民眾購買意願，筆電亦然，下跌幅度超乎預期的大。

房市信心部分也重創，吳大任認為，九月央行理監事雖進行部分鬆綁，原本預期房市信心應可回升，但是股市大漲影響資金供給，想買房卻貸不到錢，加上股市投資熱潮，很多年輕人想要從股市賺錢挹注買房資金，也讓購買房地產時機持續低迷。

此外，此次下降幅度第二指標「未來半年國內經濟景氣」82.69點，較上月調查下降4.33點。「未來半年家庭經濟狀況」80.88點，也下降1.76點。吳大任指出，雖然經濟成長率達雙位數，但K型化經濟加上通膨壓力，導致國人對景氣看法難以樂觀。