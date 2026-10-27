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行銷科技新創Omnichat獲千萬美元A輪融資 加速全球布局

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI原生行銷與顧客體驗平台Omnichat 27日宣布完成1,000萬美元（約新台幣3.25億元）A輪融資。本輪融資由Openspace Capital領投，達盈管顧（Darwin Ventures）及橡子園太平洋創投（Acorn Pacific Ventures）跟投。新資金將用於擴展其Agentic AI平台架構、深化Omni AI Agents技術研發，並加速全球市場的業務擴展。

Omnichat指出，本輪資金將全面加速2026年推出的Omni AI Agents的研發過程與功能升級，功能在於透過對話場景自主執行行銷、銷售及客戶服務的工作，包括：

●AI Marketing Agent：根據單一提示詞建立客群分眾，並自動生成完整的對話行銷活動

●AI Sales Agent：於對話中推薦產品，促成訂單轉化

●AI Customer Service Agent：24/7全天候處理客戶詢問

●OmniClaw：AI商業分析代理，即時追蹤客戶行為、對話趨勢及門市層級的營收歸因

市場對新技術反應熱烈，OmniClaw今年6月推出後短短兩個月內，已獲約300個企業品牌採用；同期使用Marketing Agent的企業客戶數量亦成長至三倍。Omnichat貫通行銷、銷售及客戶服務，讓跨部門團隊皆能基於單一客戶輪廓直接聯繫顧客，並將營收歸因至對話，即使顧客在實體門市完成購買亦可精準歸因。其AI代理全面支援WhatsApp、LINE、Facebook Messenger、Instagram、WeChat、KakaoTalk及TikTok等通訊管道。

客戶包括Dyson、FILA、屈臣氏、歐舒丹、VF集團、SMCP和美贊臣等國際知名品牌。過去協助5,000個客戶創造超過1億美元的收入，進一步融合代理型AI，助力企業在無需增加人手的情況下實現營收成長。

Omnichat創辦人兼執行長陳正達表示，完成A輪融資代表公司從對話式商務邁向「AI驅動商務」的新里程。Omni AI Agent平台賦能企業部署24/7全天候運作的AI代理，自主執行銷售轉化、行銷與客戶服務。

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