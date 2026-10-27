標案動能升溫 華碩看好2027年商用PC價量齊揚

華碩（2357）27日發表全新商用筆電ASUS ExpertBook A7（A7406），華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔指出，今年台灣市場下半年PC價格相比上半年漲幅約一成，預期明年仍將呈現微幅上漲格局。從商用PC市場需求來看，今年下半年陸續有很多的標案出來，不論是從價或量角度，2027年商用市場都比今年樂觀。

從台灣市場PC漲價幅度來看，廖逸翔指出，2026上半年大約漲幅三成，下半年漲幅趨緩，預計相比上半年漲價接近一成左右。

展望2027年，廖逸翔預期，PC價格仍會呈現微幅上漲，主要還是因DRAM跟SSD供給狀況，從採購端回饋來看，相關零組件價格明年還是會微幅上漲。

華碩長年為台灣商用PC市場龍頭。廖逸翔指出，「其實今年下半年陸續有很多標案出來，那有一些大型企業也開始採購設備，比如有些晶圓廠現在也在跟我們談2027年的需求，商用市場還是剛需。」

廖逸翔認為，「2025年大家其實沒有把預算編得很足，但2026年我們看到很多大型企業或者政府機關，有在考慮明年要把預算再多編一些，因為其實PC漲價速度及幅度讓大家有些措手不及，導致有些公司需求無法達到滿足。」