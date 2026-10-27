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Anthropic 承諾未來十年資本支出 金額高達5,180億美元 台廠將受惠

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
Anthropic於26日申請股票首次公開發行。路透
Anthropic於26日申請股票首次公開發行。路透

Anthropic 本周向美國證券交易委員會遞交S-1招股說明書，文件顯示，Anthropic預計未來十年在雲服務、計算能力和基礎設施方面至少承諾支出5180億美元，其中約八成不可取消或無論實際使用量如何都需要支付，市場對於AI資本支出的不確定性大幅降低。法人看好，這將有利於鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等主力供應商長期正向發展。

Anthropic 過往主要以雲端算力採購模式為主，由AWS、Google 及微軟等三大平台提供算力，但根據招股書內容指出，Anthropic正從純雲採購轉向「雲+自有」混合模式。Anthropic Direct 策略將讓公司直接租賃芯片並託管在專屬設施，未來在算力投資中的比重越來越大。

目前Anthropic 已簽署的採購承諾與租賃協議合計承諾支出超過一個未披露的巨額數字，絕大部分與算力和基礎設施相關，其中絕大部分預計會在2030年前完成投入，其餘則將延續至2031至2045年。同時根據與SpaceX AI相關的安排，Anthropic 同意在截至2029年的期限內累計支出最高1205億美元。這些承諾無疑為AI基礎建設注入一劑強心針。

Anthropic 資本支出 緯穎

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