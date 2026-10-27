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汎銓攜國研院突破EUV分析瓶頸 搶攻A14及A10商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓董事長柳紀綸今日宣布，公司攜國研院突破EUV分析瓶頸，類Fab製程驗證一條龍服務啟動 搶攻A14及A10商機；國際前五大材料設備商已採用。記者簡永祥／攝影
汎銓董事長柳紀綸今日宣布，公司攜國研院突破EUV分析瓶頸，類Fab製程驗證一條龍服務啟動 搶攻A14及A10商機；國際前五大材料設備商已採用。記者簡永祥／攝影

國家實驗研究院今日攜手汎銓科技（6830）發表新一代極紫外光（EUV）製程後結構分析技術成果，雙方合作不僅突破先進光阻材料低溫保護及高精度分析瓶頸，更進一步將服務從材料分析延伸至類晶圓廠（Like Fab）製程模擬、鍍膜及驗證，建立一條龍服務模式，搶攻1.4奈米（A14）、1奈米（A10）及未來埃米世代新材料商機。

汎銓董事長柳紀綸指出，汎銓與國研院合作已久，早在2023年便完成新世代EUV光阻分析技術，並於2024年3月展示成果，相關研究更獲全球微影設備龍頭ASML引用。他強調，汎銓在材料分析領域已具備全球頂尖技術，如今合作重點不再只是分析，而是進一步跨入製程模擬與新材料驗證。

柳紀綸透露，目前全球前三大、前五大的重要國際材料及設備供應商，已在汎銓服務範圍內，相關一條龍服務也已有客戶實際使用。「現在不是起跑點，已經跑到路中間了。」他看好隨先進製程持續演進，相關服務量將不斷擴大，並進一步提高客戶黏著度。

過去國際材料商開發新材料，通常必須將樣品直接送進晶圓廠驗證，但對尚未導入產線的前瞻材料，晶圓廠未必願意提供設備與產能測試。如今汎銓透過國研院協助開發的設備平台，可在攝氏100度以下進行低溫鍍膜，依客戶提供的晶圓、材料及製程配方進行不同參數測試，再結合高階材料分析，協助客戶在正式進入晶圓廠前取得驗證數據。

國研院院長蔡宏營指出，這項技術最大挑戰，在於必須於更低溫環境下，形成兼具硬度、厚度與均勻性的保護薄膜，避免脆弱光阻在分析過程中受損。

國研院儀科中心主任潘正堂表示，中心自2004年投入原子層沉積（ALD）技術研發，累積22年經驗，並整合建立不破真空的叢集式製程與量測平台，技術已延伸至12吋晶圓規格，關鍵設備及製程具備自主研發能力。

儀科中心先進材料製程設備組副組長陳建維進一步指出，相較傳統物理氣相沉積（PVD）容易出現側壁覆蓋不足、光阻塌陷等問題，ALD可均勻保護複雜奈米結構，目前已成功驗證20：1高深寬比鍍膜能力，並可應用於High-NA EUV所需的金屬氧化物光阻（MOR），未來更將延伸至互補式場效電晶體（CFET）等三維結構分析。

汎銓副總經理黃邦浩表示，雙方正持續推進客製化設備及製程平台開發，將製程模擬、批量驗證與材料分析整合，協助國際材料商加速新材料導入。隨A14、A10製程推進，汎銓可望從傳統材料分析服務商，進一步成為先進製程新材料開發的重要驗證夥伴，開拓未來營運成長動能。

汎銓 奈米 極紫外光

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