外資 iPhone Duo 供應吃緊 鴻海受惠

美銀分析師Wamsi Mohan表示，截至10月26日，蘋果iPhone Duo全球平均交貨等待時間為79天，顯示這款裝置仍面臨持續性的供應限制。相較之下，iPhone 18 Pro的交貨時間從一週前的8天縮短至4天，而iPhone 18 Pro Max則維持在15天。

這些數據顯示，蘋果最新iPhone產品線的供貨情況出現分歧：iPhone Duo仍難以買到，標準版Pro機型的供應則持續恢復正常。法人表示，鴻海（2317）是iPhone Duo唯一組裝廠，隨著iPhone Duo需求持續熱絡，該公司可望受惠，鴻海27日盤中股價維持小紅，最高上漲248.5元。