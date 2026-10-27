聽新聞
0:00 / 0:00
外資 iPhone Duo 供應吃緊 鴻海受惠
美銀分析師Wamsi Mohan表示，截至10月26日，蘋果iPhone Duo全球平均交貨等待時間為79天，顯示這款裝置仍面臨持續性的供應限制。相較之下，iPhone 18 Pro的交貨時間從一週前的8天縮短至4天，而iPhone 18 Pro Max則維持在15天。
這些數據顯示，蘋果最新iPhone產品線的供貨情況出現分歧：iPhone Duo仍難以買到，標準版Pro機型的供應則持續恢復正常。法人表示，鴻海（2317）是iPhone Duo唯一組裝廠，隨著iPhone Duo需求持續熱絡，該公司可望受惠，鴻海27日盤中股價維持小紅，最高上漲248.5元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。