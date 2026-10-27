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汎銓攜國研院國儀中心發展類 FAB產線驗證技術 打造先進製程服務

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

汎銓（6830）27日宣布，攜手國家實驗研究院國家儀器科技研究中心，共同推進「類FAB（Fab-like）產線驗證技術」，進一步將既有材料分析能力向前延伸至製程模擬與生產驗證環節，為先進製程與先進封裝客戶打造「生產＋驗證分析一條龍」服務模式。

汎銓表示，透過整合低溫至高溫原子層沉積（ALD）、類FAB產線驗證與先進材料分析技術，建立從製程模擬、生產驗證、樣品製備、材料分析到結果驗證的完整服務鏈，正式由傳統分析服務跨入量產前製程驗證領域，為先進製程與先進封裝客戶打造「生產＋驗證分析一條龍」服務模式。

汎銓指出，隨半導體製程持續微縮，極紫外光微影(EUV)、高數值孔徑極紫外光(High-NA EUV)、新材料與先進封裝等技術加速導入，客戶在新製程進入量產前所需的驗證項目與複雜度同步提升，單純在製程完成後進行材料分析，已難以完全滿足研發端對速度與精準度的需求。

汎銓說明，類FAB產線驗證技術的導入，可在接近實際產線條件下，先行模擬關鍵製程並觀察材料反應，再銜接後續結構與材料分析，有助客戶提前發現製程問題、縮短研發驗證循環，並降低正式進入晶圓廠試產後反覆調整的時間與成本，進一步提升新材料與新製程的量產導入效率。

展望未來，汎銓強調，將持續深化與國研院國儀中心的研發合作，結合涵蓋低溫至高溫的ALD技術、類FAB產線驗證能力及既有材料分析專業，持續擴充「製程模擬＋生產驗證＋材料分析」整合服務能量，藉由技術服務鏈向前延伸，進一步切入新材料、新製程及先進封裝前期研發驗證需求，強化在半導體研發服務市場的技術門檻與競爭優勢。

汎銓 製程 先進製程

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