快訊

賣掉北市3千萬房搬台南！夫妻開漫畫店陪孩子 14年後現況曝光

日本河口湖割頸命案 丈夫疑為詐保買凶跨海殺妻遭羈押理由曝光

日本「肉彈女星」襲來！前田通子與台語電影的人生交叉點

聽新聞
0:00 / 0:00

宏達電個人AI產品VIVEE亮相 美開放預購 台、日年底前陸續上市

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）27日正式揭曉全新個人AI產品 VIVEE，結合AI對話、長期記憶、個性養成與實體互動，將AI體驗延伸至可隨身攜帶、持續互動的個人陪伴裝置；宏達電表示，VIVEE全球市場布局同步展開，目前已在美國開放預購，後續規劃拓展至台灣、日本及歐洲等市場；台灣及日本市場預計今年底前陸續上市。

宏達電強調，隨著日常對話與共同經歷的累積，VIVEE能逐步形塑出獨特的個性回應方式，拓展個人AI產品在日常陪伴與個人化互動上的新應用；VIVEE採小巧圓潤設計，大小約如雞蛋，可放置於桌面，也能掛在包包上隨身攜帶。

宏達電指出，透過生動的螢幕表情、語音對話，及觸碰、搖晃與轉動等實體互動，VIVEE自然加入不同生活片刻，成為能陪伴聊天、互動，也能展現個人風格的日常AI玩伴。

HTC董事長暨執行長王雪紅表示，「VIVEE 的誕生結合想像力、科技與一點科幻色彩，也代表我們對個人AI產品更多可能性的探索。我們看到消費者愈來愈重視科技是否能展現個人風格、回應生活情境，甚至成為人與人之間新的互動媒介」。

王雪紅強調，「希望透過VIVEE，讓AI 以更自然、富有表現力的方式融入生活，為日常科技帶來兼具獨特個性與新鮮感的互動體驗」。

宏達電 陪伴 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

宏達電AI夥伴搶商機 掌上型互動數位精靈VIVEE美國首發

季辛格：AI帶旺台灣 台灣更是全球AI建設關鍵

iPad mini迎史上最大改款！首升級OLED螢幕、IP67防水防塵 售價也出爐

美股反彈費半大漲2.82%！AI巨頭財報登場 009800聚焦科技股投資機會

相關新聞

季辛格：AI帶旺台灣 台灣更是全球AI建設關鍵

英特爾前執行長季辛格今（27）日表示，AI帶動台灣經濟快速成長，台灣也成為全球AI建設不可或缺的支柱。面對持續擴大的AI需求，電力、記憶體與晶圓廠無法無限增加，產業必須從架構著手，大幅提升效率；台灣兼具創新速度與規模化生產能力，正是讓突破性技術落地的重要基地。

汎銓攜國研院突破EUV分析瓶頸 搶攻A14及A10商機

國家實驗研究院今日攜手汎銓科技（6830）發表新一代極紫外光（EUV）製程後結構分析技術成果，雙方合作不僅突破先進光阻材料低溫保護及高精度分析瓶頸，更進一步將服務從材料分析延伸至類晶圓廠（Like Fab）製程模擬、鍍膜及驗證，建立一條龍服務模式，搶攻1.4奈米（A14）、1奈米（A10）及未來埃米世代新材料商機。

Ayar Labs啟用新竹辦公室 Playground旗下新創秀 AI 供電、封裝突破

矽谷創投Playground Global今（27）日公布旗下投資組合公司最新進展，光互連業者Ayar Labs正式啟用新竹辦公室，今年完成6.5億美元募資，投資人包括緯穎（6669）與聯發科（2454）；電源管理業者Powerlattice、先進封裝業者Syenta也分別展示供電小晶片與整片晶圓製程成果，瞄準AI系統功耗及製造瓶頸。

澳洲稱AI威脅前所未見 惡意活動警告年增8成

澳洲資安機構今天警告，外國政府利用人工智慧（AI）入侵電腦網路和關鍵基礎設施，凸顯AI正帶來「前所未有」的威脅，並稱當局...

SpaceX狂掃輝達晶片 台積、廣達等有望迎新一波訂單

SpaceX執行長馬斯克宣布，SpaceX將完成400億美元（逾新台幣1.2兆元）設備融資，將用來購買發展AI所需晶片，並以輝達GPU為主要採購對象。法人看好，SpaceX砸重金買輝達AI晶片衝刺AI，將帶旺台積電、鴻海、廣達、緯創等協力廠。

輝達先進封裝變革 中介層變搶手貨

輝達先進封裝大變革，宣布正開發全新「中介層上整合光學」（OOI）技術，已有原型樣品，以更大面積的中介層取代現行有機封裝基板，並將光學引擎直接移至運算晶片所在的中介層。這將使得中介層躍AI新關鍵戰略物資，聯電、力積電成為當紅炸子雞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。