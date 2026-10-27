宏達電個人AI產品VIVEE亮相 美開放預購 台、日年底前陸續上市

宏達電（2498）27日正式揭曉全新個人AI產品 VIVEE，結合AI對話、長期記憶、個性養成與實體互動，將AI體驗延伸至可隨身攜帶、持續互動的個人陪伴裝置；宏達電表示，VIVEE全球市場布局同步展開，目前已在美國開放預購，後續規劃拓展至台灣、日本及歐洲等市場；台灣及日本市場預計今年底前陸續上市。

宏達電強調，隨著日常對話與共同經歷的累積，VIVEE能逐步形塑出獨特的個性回應方式，拓展個人AI產品在日常陪伴與個人化互動上的新應用；VIVEE採小巧圓潤設計，大小約如雞蛋，可放置於桌面，也能掛在包包上隨身攜帶。

宏達電指出，透過生動的螢幕表情、語音對話，及觸碰、搖晃與轉動等實體互動，VIVEE自然加入不同生活片刻，成為能陪伴聊天、互動，也能展現個人風格的日常AI玩伴。

HTC董事長暨執行長王雪紅表示，「VIVEE 的誕生結合想像力、科技與一點科幻色彩，也代表我們對個人AI產品更多可能性的探索。我們看到消費者愈來愈重視科技是否能展現個人風格、回應生活情境，甚至成為人與人之間新的互動媒介」。

王雪紅強調，「希望透過VIVEE，讓AI 以更自然、富有表現力的方式融入生活，為日常科技帶來兼具獨特個性與新鮮感的互動體驗」。