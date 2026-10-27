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記憶體漲價衝擊3C消費 10月耐久財購買信心寫17年新低

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

AI熱潮推升記憶體等零組件價格，連帶衝擊民眾購買3C產品意願。中央大學台經中心今（27）日公布10月消費者信心指數（CCI），其中「未來半年購買耐久性財貨時機」指標跌至17年來新低。中央大學台經中心執行長吳大任分析，除了房市低迷，記憶體漲價帶動手機、電腦等3C產品價格上揚，也讓消費者傾向延後購買，進而拖累耐久財購買信心。

根據調查，10月CCI為66.27點，較9月下降2.5點，六項分項指標呈現三升三降，且全數低於100點，皆偏向悲觀。其中，「未來半年購買耐久性財貨時機」降幅最大，從93.78點降至82.97點，單月大幅下滑10.81點，寫下2009年10月以來最低水準。

吳大任分析，隨著AI採購熱潮推升記憶體及相關零組件價格，帶動手機、電腦等終端產品價格上揚，消費者可能選擇延後汰換，等待未來產能擴充、價格回落後再進場，進而拖累耐久財購買信心。

由於耐久性財貨涵蓋房地產、汽機車及3C產品等，房市信心下滑也是重要因素。調查另列的「未來半年購買房地產時機」指標，10月降至90.64點，較上月98.84點減少8.2點，也反映民眾購屋態度轉趨保守。

另一方面，民眾對整體經濟前景也轉趨悲觀。「未來半年國內經濟景氣」指標由87.02點降至82.69點，減少4.33點，為六項指標中降幅第二大，與當前台灣經濟成長強勁形成反差。

吳大任認為，關鍵在於經濟成長果實分配不均。他指出，台灣近年經濟成長主要仰賴AI相關產品出口，但全台約1,200萬就業人口中，電子業就業人數僅約百萬人，直接與半導體相關者更只有30多萬人，真正享受到AI榮景的仍是少數科技業員工及股東。這些高所得族群薪資、分紅持續增加，推升整體平均薪資，但多數勞工的所得成長相對有限，自然難以對經濟前景感到樂觀。

吳大任進一步分析，台灣平均每月經常性薪資接近4.9萬元，但薪資低於平均水準的受僱員工比重已超過七成，反映高薪族群拉高整體平均值，多數勞工卻未能同步受惠。尤其近兩、三年物價持續上漲，家庭生活支出不斷增加，對所得成長有限的民眾而言，即使總體經濟數據亮眼，也難以切身感受到經濟成長成果。

對於如何改善消費信心，吳大任認為，提升服務業發展及薪資水準是重要關鍵。台灣約有700萬人從事服務業，是吸納就業人口最多的部門，但近年出口暢旺帶動的經濟成長，對服務業的助益相對有限。

他指出，台灣內需市場規模有限，若要進一步擴大消費動能，不能只仰賴國人消費，更應積極吸引國際觀光客來台。相較日本、韓國透過觀光產業帶動服務業發展，台灣疫後國際旅客回流力道相對不足，政府應強化觀光吸引力及國際行銷，帶動服務業營收與勞工所得，讓經濟成長成果擴及更多民眾，進而改善消費信心。

此外，「未來半年家庭經濟狀況」指標下降1.76點至80.88點。至於三項上升指標，以「未來半年國內就業機會」增加1點最多，升至77.7點；「未來半年國內物價水準」上升0.49點至37.54點；「未來半年投資股票時機」則小幅回升0.44點至35.86點。

本次調查於10月18日至21日進行，以電話隨機抽樣訪問全台3,162名20歲以上民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2個百分點。

漲價 記憶體 消費

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