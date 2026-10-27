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汎銓攜國研院攻量產前驗證 串聯製程模擬、材料分析服務

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
汎銓董事長柳紀綸。公司／提供
汎銓董事長柳紀綸。公司／提供

汎銓（6830）今（27）日宣布，攜手國研院國儀中心發展「類FAB（Fab-like）產線驗證技術」，將材料分析服務向前延伸至量產前製程驗證，協助客戶在接近實際產線的條件下模擬製程、提前發現問題，搶進先進製程與先進封裝研發需求。

汎銓表示，隨半導體製程微縮，極紫外光（EUV）、高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）微影及新材料加速導入，量產前驗證的項目與複雜度同步提升，僅在製程完成後進行材料分析，已難完全滿足研發端對速度與精準度的需求。

此次合作整合原子層沉積（ALD）、類FAB產線驗證及材料分析能力，串起製程模擬、生產驗證、樣品製備、材料分析與結果驗證等環節。客戶可先觀察關鍵製程中的材料反應，再銜接結構與材料分析，有助縮短研發循環，降低進入正式晶圓廠試產後反覆調整的時間與成本。

技術方面，汎銓已開發低溫ALD覆蓋分析技術，可在金屬氧化物光阻劑（MOR）表面形成均勻、緻密的奈米級保護層，避免光阻在分析過程中因受熱而損傷或變形，並已建立相關技術專利。汎銓指出，該成果曾獲艾司摩爾（ASML）於國際光電工程學會（SPIE）論壇發表High-NA EUV微影製程技術時引用。

汎銓自去年起運用國儀中心「先進半導體材料分析技術研發平台」資源，發展類FAB產線驗證技術，ALD能力也由低溫應用延伸至高溫製程，可依材料特性與驗證需求調整條件，搭配穿透式電子顯微鏡（TEM）等分析工具，掌握奈米尺度下的材料結構與製程變化。

展望後市，汎銓認為，客戶對第三方檢測分析的需求，將進一步朝協助驗證製程、提前發現問題及縮短量產導入時間發展。公司將持續深化與國儀中心合作，擴充製程模擬、生產驗證及材料分析整合服務，深化先進製程客戶合作，並切入新材料與先進封裝前期研發驗證市場。

汎銓 製程 材料

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