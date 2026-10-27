Ayar Labs啟用新竹辦公室 Playground旗下新創秀 AI 供電、封裝突破

矽谷創投Playground Global今（27）日公布旗下投資組合公司最新進展，光互連業者Ayar Labs正式啟用新竹辦公室，今年完成6.5億美元募資，投資人包括緯穎（6669）與聯發科（2454）；電源管理業者Powerlattice、先進封裝業者Syenta也分別展示供電小晶片與整片晶圓製程成果，瞄準AI系統功耗及製造瓶頸。

Ayar Labs專攻共同封裝光學（CPO），以光訊號取代傳統電訊號傳輸資料，降低大型AI基礎設施面臨的頻寬、延遲及功耗限制。公司估值達37.5億美元，隨著新竹辦公室啟用，將強化與台灣共同封裝光學製造及封裝供應鏈的合作。

Powerlattice展示單晶片整合式電壓調節器（IVR）小晶片，透過將最後一級供電環節移至更靠近處理器的位置，減少電力傳輸損耗。該小晶片整合控制器、功率電晶體與晶片內磁性薄膜電感，可依個別加速器或加速器陣列需求調整配置。

Powerlattice表示，產品已在模擬次世代AI加速器多樣化負載及快速電力需求變化的條件下完成驗證，其技術可將整體運算功耗降低逾50%，協助資料中心在既有供電條件下提升運算效能。

Syenta則首度展示局部電化學製造（LEM）製程於整片晶圓的應用成果，運用印模技術進行局部銅沉積，每次沉積僅需數分鐘，且無須使用傳統微影製程，展現簡化高解析度銅互連製造流程的潛力。其平台也具備從晶圓擴展至大面積面板的設計能力，為後續規模化量產奠定基礎。

記憶體業者Nagare Labs由美國喬治亞理工學院學者Suman Datta與Shimeng Yu共同創立，技術訴求為兼具高密度與高效能，提升AI系統效率及反應速度。公司表示，其製造技術與現有矽製程相容，無須仰賴特殊材料，可結合既有半導體製造能力推動發展。

光互連業者PicoJool近期完成2,750萬美元A輪募資，由Socratic Partners領投、Hudson River Trading參與，累計募資達3,950萬美元。公司今年6月推出200G垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）與MicroVCSEL產品系列，其中200G產品頻寬超過37GHz，透過不同產品組合，提供客戶實現1.6T光學互連的技術選擇。

超導運算業者Snowcap則在採用晶圓代工廠CMOS製程製造的300毫米晶圓上，展示可正常運作的超導元件，朝更高密度、更大規模數位電路設計推進。公司開發的超導電路，可用極低能耗執行運算，並實現零電阻電流傳輸，長期目標是將大規模AI運算所需電力，從GW等級降至MW等級。