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季辛格：AI帶旺台灣 台灣更是全球AI建設關鍵

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
Playground Global合夥人暨英特爾前執行長季辛格。記者朱子呈／攝影
Playground Global合夥人暨英特爾前執行長季辛格。記者朱子呈／攝影

英特爾前執行長季辛格今（27）日表示，AI帶動台灣經濟快速成長，台灣也成為全球AI建設不可或缺的支柱。面對持續擴大的AI需求，電力、記憶體晶圓廠無法無限增加，產業必須從架構著手，大幅提升效率；台灣兼具創新速度與規模化生產能力，正是讓突破性技術落地的重要基地。

季辛格出席Playground在台活動時表示，放眼全球，沒有其他地方能像台灣一樣，這麼快將構想轉為實際產品。他打趣形容，早餐時有一個點子，台灣中午就能做出原型，晚餐前已開始初期生產，背後仰賴的是台灣獨特的產業生態系，以及兼顧速度與規模的創新能力。

他指出，台灣近年的經濟成長令人驚豔，AI工作負載是推動這波成長的重要力量，而台灣也支撐全球AI產業快速擴張。「AI讓台灣受惠，台灣也讓AI受惠」，兩者相互推動，台灣對全球的重要性，已不僅限於科技產業。

不過，AI下一階段的發展，也面臨資源限制。季辛格表示，自己希望擁有「一萬倍更多的AI」，讓眼鏡協助記住見面對象與生日，再透過助聽器即時提供資訊；企業的每一道流程、製造產線的每個步驟，也都能導入AI，並讓相關應用普及全球。

但他強調，不能因此供應一萬倍的電力、一萬倍的記憶體，或興建同等倍數的晶圓廠。當前產業已疲於追趕AI用電需求，要滿足未來應用，就必須讓AI效率至少提升一萬倍。這也是Playground尋找新創與技術突破的核心方向。

季辛格認為，AI正迫使整個技術架構重新打造，只讓晶片改善10%，或讓供電效率提高10%，不足以回應如此龐大的需求。產業需要從電力、記憶體、連接、封裝與晶片等環節，尋找根本不同的做法。

其中，封裝、組裝與測試的重要性已大幅改變。他回憶，過去設計晶片時，這些環節只是後端工作；如今隨著2.5D、3D及多種材料、元件整合，已成為AI系統必須解決的核心問題。他也看好光子在運算架構的更多環節取代電子，藉由光學技術與新的運算架構，突破既有瓶頸。

季辛格表示，此次約有12家Playground投資組合公司來台，其中6家分享進展，部分尚未公開的公司也將首次亮相。他並透露，Playground已宣布成立新的記憶體公司，希望結合SRAM、DRAM與Flash的優勢，探索新型記憶體。他強調，選擇來台發表新公司與技術突破，正是因為台灣能讓獨特構想轉為具備生產規模的實際成果。

英特爾 晶圓廠 記憶體

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