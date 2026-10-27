澳洲稱AI威脅前所未見 惡意活動警告年增8成

澳洲資安機構今天警告，外國政府利用人工智慧（AI）入侵電腦網路和關鍵基礎設施，凸顯AI正帶來「前所未有」的威脅，並稱當局過去1年當中發布的惡意活動警告暴增80%。

法新社報導，澳洲通訊局（ASD）今天在「網路威脅」報告中表示，快速進步的AI模型若能妥善用於正途，將帶來龐大助益；然而，近幾個月也發現，AI正協助犯罪分子和國家級駭客，以「前所未有的規模」發動攻擊。

報告寫道：「過去1年當中，AI一直是網路威脅情勢的決定性力量，讓惡意行為者能更快找到漏洞，並以空前的規模、速度與複雜程度加以利用…最近幾週，AI代理工具（AI agents）的非預期行為以及模型測試過程，也衍生出新的威脅。」

在接連發生多起涉及OpenAI、Anthropic等頂尖AI開發商模型的駭客攻擊事件後，全球對先進AI工具威力的憂慮與日俱增。

報告顯示，資安事件大幅增加。澳洲通訊局過去1年發布超過4400次潛在惡意活動警告，比前12個月暴增80%。

報告指出：「受國家支持的網路行為者持續鎖定澳洲機構，主要目的是取得敏感或非公開資訊…這類活動不僅限於政府網路，還包括關鍵基礎設施單位、民間企業和個人。」

報告也提到，與中國、俄羅斯和北韓有關的駭客，近期曾鎖定澳洲或澳洲盟國展開攻擊。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，澳洲絕不能無視這場AI革命。他告訴記者：「AI已經來臨，而且是真實存在的，大家務必面對…時間無法倒轉。惡意行為者正利用AI尋找系統漏洞。」

馬勒斯敦促民眾立即更新電腦，並「強化系統防護」。

連日來，各國政府和企業正急著搶修程式語言PHP的重大資安漏洞，全球多數網站都使用這種語言運作，而這個漏洞正是由OpenAI旗下一款強大模型所揪出。