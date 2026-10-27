快訊

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

MLB／掃完道奇準備再掃光芒？釀酒人16安狂攻10分 3連勝聽牌隊史首冠

美景成絕響！淡水「紫藤花園」頻遭檢舉 創辦人宣布2園區不再開放

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲稱AI威脅前所未見 惡意活動警告年增8成

中央社／ 雪梨27日綜合外電報導
AI正協助犯罪分子和國家級駭客，以「前所未有的規模」發動攻擊。示意圖／AI生成
AI正協助犯罪分子和國家級駭客，以「前所未有的規模」發動攻擊。示意圖／AI生成

澳洲資安機構今天警告，外國政府利用人工智慧（AI）入侵電腦網路和關鍵基礎設施，凸顯AI正帶來「前所未有」的威脅，並稱當局過去1年當中發布的惡意活動警告暴增80%。

法新社報導，澳洲通訊局（ASD）今天在「網路威脅」報告中表示，快速進步的AI模型若能妥善用於正途，將帶來龐大助益；然而，近幾個月也發現，AI正協助犯罪分子和國家級駭客，以「前所未有的規模」發動攻擊。

報告寫道：「過去1年當中，AI一直是網路威脅情勢的決定性力量，讓惡意行為者能更快找到漏洞，並以空前的規模、速度與複雜程度加以利用…最近幾週，AI代理工具（AI agents）的非預期行為以及模型測試過程，也衍生出新的威脅。」

在接連發生多起涉及OpenAI、Anthropic等頂尖AI開發商模型的駭客攻擊事件後，全球對先進AI工具威力的憂慮與日俱增。

報告顯示，資安事件大幅增加。澳洲通訊局過去1年發布超過4400次潛在惡意活動警告，比前12個月暴增80%。

報告指出：「受國家支持的網路行為者持續鎖定澳洲機構，主要目的是取得敏感或非公開資訊…這類活動不僅限於政府網路，還包括關鍵基礎設施單位、民間企業和個人。」

報告也提到，與中國、俄羅斯和北韓有關的駭客，近期曾鎖定澳洲或澳洲盟國展開攻擊。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，澳洲絕不能無視這場AI革命。他告訴記者：「AI已經來臨，而且是真實存在的，大家務必面對…時間無法倒轉。惡意行為者正利用AI尋找系統漏洞。」

馬勒斯敦促民眾立即更新電腦，並「強化系統防護」。

連日來，各國政府和企業正急著搶修程式語言PHP的重大資安漏洞，全球多數網站都使用這種語言運作，而這個漏洞正是由OpenAI旗下一款強大模型所揪出。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英國率先成立生物安全AI實驗室 OpenAI等美企投資

Anthropic上市文件近百頁談風險 從台積電供應到AI威脅人類生存

日本遭網攻經濟受擾 企業陸續提供用戶補償金

網球／選手輸球遭賭客恐嚇！ AI替網壇擋下23萬惡意留言

相關新聞

季辛格：AI帶旺台灣 台灣更是全球AI建設關鍵

英特爾前執行長季辛格今（27）日表示，AI帶動台灣經濟快速成長，台灣也成為全球AI建設不可或缺的支柱。面對持續擴大的AI需求，電力、記憶體與晶圓廠無法無限增加，產業必須從架構著手，大幅提升效率；台灣兼具創新速度與規模化生產能力，正是讓突破性技術落地的重要基地。

Ayar Labs啟用新竹辦公室 Playground旗下新創秀 AI 供電、封裝突破

矽谷創投Playground Global今（27）日公布旗下投資組合公司最新進展，光互連業者Ayar Labs正式啟用新竹辦公室，今年完成6.5億美元募資，投資人包括緯穎（6669）與聯發科（2454）；電源管理業者Powerlattice、先進封裝業者Syenta也分別展示供電小晶片與整片晶圓製程成果，瞄準AI系統功耗及製造瓶頸。

澳洲稱AI威脅前所未見 惡意活動警告年增8成

澳洲資安機構今天警告，外國政府利用人工智慧（AI）入侵電腦網路和關鍵基礎設施，凸顯AI正帶來「前所未有」的威脅，並稱當局...

SpaceX狂掃輝達晶片 台積、廣達等有望迎新一波訂單

SpaceX執行長馬斯克宣布，SpaceX將完成400億美元（逾新台幣1.2兆元）設備融資，將用來購買發展AI所需晶片，並以輝達GPU為主要採購對象。法人看好，SpaceX砸重金買輝達AI晶片衝刺AI，將帶旺台積電、鴻海、廣達、緯創等協力廠。

輝達先進封裝變革 中介層變搶手貨

輝達先進封裝大變革，宣布正開發全新「中介層上整合光學」（OOI）技術，已有原型樣品，以更大面積的中介層取代現行有機封裝基板，並將光學引擎直接移至運算晶片所在的中介層。這將使得中介層躍AI新關鍵戰略物資，聯電、力積電成為當紅炸子雞。

輝達先進封裝變革 成熟製程廠迎新機遇

AI商機讓成熟製程廠迎來新春天，不僅中介層更搶手，電源管理與記憶體整合擴散商機也迎來爆發期，聯電、力積電各擁利基搶市。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。