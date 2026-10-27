聽新聞
0:00 / 0:00

半導體特化鏈啟動大投資 布局未來五年需求

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

半導體需求催動，特化供應鏈啟動大投資。勝一（1773）、永光（1711）、三福化（4755）、中華化（1727）等業者加碼建置電子化學品產線，從先進製程到先進封裝，提前布局未來五至六年需求。

其中，勝一下半年宣布三項投資案，合計共投入48.12億元，擴充電子級IPA與PM系列產品產能，並建置PMA生產及配套設施、增購槽車；永光也因國際代工業務放大，近期現金增資17億元，投入建置光阻劑等電子化學品新產線。

隨台灣成為先進製程基地，特化廠投資不僅擴充生產線，也涵蓋灌裝廠房、倉儲及槽車，配合客戶中長期需求，強化生產與供應能力，部分新產能預計2027年至2029年陸續到位。

勝一表示，因應國內外半導體客戶對PM系列產品需求持續成長，董事會日前通過生產及配套設施興建案，擬於今年第4季投資28.24億元，擴建PMA生產設施及電子級灌裝廠房，預計2027年12月完工試產，因應客戶至2032年的需求。

配合新廠投產及出貨量增加，勝一另投入約7.58億元，增購346台槽車，強化物流調度。加上先前宣布第3季投資12.3億元，在彰濱廠擴建兩條電子級異丙醇（IPA）產線，下半年三案投資合計逾48億元。

另外，永光因國際代工需求擴大，近期規劃現金增資17億元，其中16.5億元擬投入五條光阻劑、兩條銅箔基板（CCL）樹脂產線及危化物冷凍倉庫。公司指出，持續與國際大廠合作擴建產線，除既有光阻材料，也正洽談新品項合作案，擴大電子化學品業務。

三福化今年資本支出提高至6億至8億元，以南科為量產基地，擴大投資CoWoS、SoIC先進封裝用化學品。其中，先前宣布的1.5億元資本支出案，將擴充善化廠廠房及設備，擴廠時程約八個月，因應客戶剝離液需求增加。

中華化規劃投入30億元與台塑在麥寮廠建置電子級硫酸新產線，第一期預計2028年完工，第二期落在2029年，完工後月產能預計達1.1萬噸。此外，公司先前辦理現增，擬募資11.17億元，支應即將完工的第五條電子級硫酸產線、購置槽車及機器設備，並償還銀行借款。

半導體 布局 中華化

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高僑攻半導體智慧物流 自動倉儲設備11月進駐高鐵南部維修廠

騰輝-KY啟用泰國新廠 昆山同步擴產15億元

伊藤忠買永日建機 51%股權

台積電Q3每股賺29.43元！AI帶動半導體擴產 00891含積量39.9％受矚目

相關新聞

錢荒救急 銀行向科技大廠調頭寸

金融圈人士透露，為因應資金吃緊狀況，銀行體系已展開搶救「流動性覆蓋率」（ＬＣＲ）大作戰，求援對象從以往的中華郵政轉向滿手現金的台積電等科技大廠，其中為了爭搶台積電數百億元的存款，國銀加碼利率，從四個多月前百分之一點七五跳升到百分之二點一，增加○點三五個百分點，顯見需錢孔急程度。

獨／銀行LCR大作戰 給台積電存款利率飆到2.1%

據金融圈人士透露，整個金融體系已經展開全面性的L C R大作戰，滿手現金的台積電不但繼續成為國營爭取存款趨之若鶩的目標，在競爭者眾之下，能拿下台積電數百億存款的利率，更從四個多月前的1.75%跳升到2.1%，短短的四個多月竟然增加了快要40個基點，令人咋舌。

獨／財政部全面清查八大行庫青安逾放 中南部偏高

八大行庫做青安房貸，現在問題很頭大，除了青安3.0的承作面臨L C R的挑戰之外，還有另一個問題就是青安2.0的逾放，在過了三年或四年的寬限期之後，現在跑出來，尤其中南部的情況比雙北市要嚴重，對於青安房貸的逾放問題，據透露，財政部已對八大行庫展開調查，要八大行庫回報具體的逾放數字讓財政部掌握最新的逾放狀況。

青安2.0逾放問題浮現 財部緊盯

八大公股行庫配合政策承作「青年安心成家購屋優惠貸款」，然而，青安三點○於八月上路，公股行庫面臨ＬＣＲ（流動性覆蓋率）的壓力，因資金吃緊導致房貸排撥時間拖到兩個月以上甚至三個月；此外，青安二點○的逾放問題也浮出檯面，據了解，財政部已要求行庫回報逾放數字，以掌握相關狀況。

因應少子化衝擊 學者籲改革3稅目

人口紅利消退，衝擊長遠財政穩定。財政部委外研究人口變遷對財政衝擊，學者所提報告建議，可從營所稅、營業稅、遺贈稅等三大稅目優先改革。財政部表示，委外研究僅作為政策參考，稅制改革需通盤考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。