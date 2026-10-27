輝達先進封裝變革 成熟製程廠迎新機遇

AI商機讓成熟製程廠迎來新春天，不僅中介層更搶手，電源管理與記憶體整合擴散商機也迎來爆發期，聯電（2303）、力積電（6770）各擁利基搶市。

聯電以高壓電源管理製程、混合鍵結及矽電容擴大布局；力積電主攻3D DRAM與晶圓堆疊，並深化美光合作，從晶片供電到資料存取多路進擊，爭取AI帶動的新一波代工需求。

聯電在電源管理領域持續升級製程，55奈米BCD平台整合類比、數位及功率功能，協助客戶縮小晶片面積、降低功耗。磊晶製程方案可支援最高150伏特工作電壓，公司將BCD列為邊緣AI相關技術，支援終端裝置兼顧運算效能與能源效率。

聯電也與愛普合作，結合深溝槽電容製程及愛普矽電容設計能力，鎖定AI與高效能運算供電需求，相關產品已於第3季完成設計定案及初步功能驗證，下階段將進行完整系統效能與可靠度測試，藉由讓電容更接近運算晶片，改善供電穩定性。

3D整合方面，聯電已布局晶圓對晶圓混合鍵結，今年並與Adeia擴大長期合作，延伸下一世代3D整合及先進封裝技術，因應AI帶動的小晶片架構需求，為客戶提供更多異質整合選擇。

力積電發揮同時具備邏輯與記憶體製程的優勢，推進3D晶圓堆疊（WoW），將3D AI DRAM與邏輯晶片整合，縮短資料傳輸路徑，改善記憶體頻寬與功耗瓶頸，今年攜手愛普（6531）、晶豪科（3006）、智成等展示堆疊矽智財及設計方案，擴大客戶開發支援。

美光合作也是力積電拓展AI業務的一環，公司今年3月完成銅鑼廠交易，雙方在新竹廠區展開HBM後段晶圓製造代工及記憶體製程合作，並藉DRAM技術精進，協助客戶切入8Gb DDR4產品線，提高晶圓製造產值。力積電推進「3D AI Foundry」布局，結合既有記憶體與邏輯製程能力，將代工服務延伸至晶圓堆疊與異質整合，搶攻AI運算對高頻寬、大容量及低功耗的需求。