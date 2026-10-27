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鴻海進化 攜手輝達秀五大硬體實力

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。 路透
鴻海。 路透

鴻海（2317）攜手輝達秀五大硬體實力，透過AI應用大升級，鴻海大幅提高集團內部大型語言模型訓練速度，也加快全球生產效能，並協助企業發展客製化AI代理，擴大AI產業上的應用。

鴻海表示，在模型訓練效能方面，首先，鴻海採用輝達DGX SuperPOD訓練1200億參數模型，速度較先前以H100為基礎的解決方案提升2.48倍。

第二，透過DGX SuperPOD，讓鴻海集團12天內處理1兆個Tokens（詞元），支援由鴻海自研的大型語言模型FoxBrain訓練，以及多模態能力發展。

第三，除了提升模型訓練效能，鴻海也將AI導入生產管理流程，透過自動化生產排程系統（APS）減少工廠排程工時25%，降低生產規劃的人力負擔。

第四，在射出成型製程方面，運用AI最佳化製程設定參數，將製程切換相關工程工作量降低50%，提升生產流程效率。

第五，用於產線品質管理。鴻海運用AI分析SMT產線問題，已針對超過20項主要缺陷根因進行改善，異常改善率逾90%。透過AI模型分析及即時決策能力，將AI應用延伸至製造現場，協助辨識產線異常原因，並提升問題處理效率。

鴻海目標將AI技術導入全球製造據點，並把全球生產生態系統轉變成全自動化、能夠自我學習的AI工廠。

鴻海並運用NVIDIA Mission Control管理AI運算資源，支援全球超過200個廠區的AI工作負載調度，並結合NVIDIA Run及NIM微服務，提升AI模型部署彈性。

另外，也採用NVIDIA RTX PRO伺服器，支援工廠數位孿生模擬及AI代理工作流程，透過NVIDIA Omniverse與Isaac模擬機器人及生產環境，協助產線驗證與複製，加速AI技術導入全球製造據點。

鴻海強調，持續與輝達合作，推動AI在智慧製造、智慧電動車及智慧城市等領域應用，並透過AI Token生態系與開放式代理框架，協助企業發展客製化AI代理，擴大AI技術在產業的應用。

鴻海 輝達 模型

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