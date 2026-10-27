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輝達先進封裝變革 中介層變搶手貨

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
輝達先進封裝大變革，將使得中介層躍AI新關鍵戰略物資，聯電、力積電成為當紅炸子雞。（路透）
輝達先進封裝大變革，將使得中介層躍AI新關鍵戰略物資，聯電、力積電成為當紅炸子雞。（路透）

輝達先進封裝大變革，宣布正開發全新「中介層上整合光學」（OOI）技術，已有原型樣品，以更大面積的中介層取代現行有機封裝基板，並將光學引擎直接移至運算晶片所在的中介層。這將使得中介層躍AI新關鍵戰略物資，聯電（2303）、力積電（6770）成為當紅炸子雞。

輝達指出，「中介層上整合光學」透過短距離、細間距布線，將光學引擎搬上運算晶片所在的中介層，讓電訊號不必繞經有機基板，提升傳輸效率、降低功耗，同時提升頻寬密度，突破AI晶片對外傳輸瓶頸，與目前GPU透過中介層高速連接高頻寬記憶體（HBM）的思路相近。

業界認為，輝達的GPU已引爆先進封裝需求，後續邁入「中介層上整合光學」技術，將掀起業界新一波熱潮。「中介層上整合光學」最大的突破，在於將光學引擎從目前的有機封裝基板，移至運算晶片所在的中介層，中介層用量與角色將更重要，也將使得中介層躍AI新關鍵戰略物資。

台廠中，聯電、力積電均已布局中介層，可望搭上輝達光電整合與先進封裝升級趨勢，成為當紅炸子雞。

聯電投入中介層多時，正積極擴產，並導入深溝槽電容的2.5D封裝方案已出貨予主要客戶，主動式中介層也與多家客戶進行驗證，持續拓展AI應用。

聯電相關技術涵蓋矽中介層、深溝槽電容、晶圓級混合鍵結及主動式中介層，並與封測廠合作開發量產方案，從晶片互連、電源效率到異質整合，擴大先進封裝服務範圍，爭取後續客戶導入商機。

聯電另一項優勢是同步掌握矽光子製造，今年7月已交付與SILITH合作的首批12吋量產光子晶片，並持續拓展CPO及光學I／O應用，在光電整合程度提高，該公司可望從中介層、光子晶片兩端爭取商機，增加參與客戶新產品開發的機會。

力積電將矽中介層列入公司「3D AI Foundry」戰略重點，並對外展示相關先進封裝關鍵零組件，結合集團客戶的矽智財與產品設計能力，擴大AI代工服務，公司並調整既有生產資源，朝高附加價值產品發展，為承接新應用預作準備。

力積電規劃，透過P3廠等既有資源擴大中介層布局，並結合深溝槽製程發展高密度矽電容，前者負責晶片間的高速互連，後者有助改善供電品質，兩項技術相互搭配，擴大切入先進封裝市場的機會。

力積電 聯電 輝達

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