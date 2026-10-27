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SpaceX狂掃輝達晶片 台積、廣達等有望迎新一波訂單

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓、記者蘇嘉維／綜合報導
SpaceX執行長馬斯克（路透）
SpaceX執行長馬斯克（路透）

SpaceX執行長馬斯克宣布，SpaceX將完成400億美元（逾新台幣1.2兆元）設備融資，將用來購買發展AI所需晶片，並以輝達GPU為主要採購對象。法人看好，SpaceX砸重金買輝達AI晶片衝刺AI，將帶旺台積電（2330）、鴻海、廣達、緯創等協力廠。

SpaceX這次是與私募巨頭阿波羅全球管理（Apollo Global Management），簽署約400億美元的設備融資租約，相關交易預定今年底前完成，明年上半開始出租。

馬斯克強調，SpaceX事業很多元，試圖和向科技公司出售高階算力的新興雲端業者（Neocloud）有所區隔。新興雲端業者過去兩周因大量舉債及需求前景，受到嚴格檢視。

知情人士說，高盛主導的銀行團先前正和阿波羅全球管理主導的投資人協商這項融資架構，預定由阿波羅支持的Atlas SP管理相關實體。PIMCO也曾評估參與。這筆債務原預計透過符合美國Rule 144A規定的債券私募方式發行。

SpaceX希望透過這次融資架構，避免重演馬斯克旗下AI新創公司xAI去年的融資結果。當初，一家公司打算透過和Valor Equity Partners進行售後租回交易，籌措最多200億美元，並將相關債務留在資產負債表外。

然而SpaceX最新財報顯示，這項交易未符合售後租回的會計認列條件，SpaceX最終須將其中約130億美元債務列入帳上。

SpaceX第3季財報表現強勁，旗下AI事業首見獲利，隨後推動這筆融資。這事業正擴大向外部AI開發業者和超大規模資料中心業者，出售在曼菲斯的資料中心的算力，帶動營收。

SpaceX財務長強生日前於公司財報電話會議表示，該公司正和金融機構洽談進一步舉債。他談到投資級信用評等時說：「我們很有信心，能有節制地推動這些計畫，並在過程中持續維持投資級評等。」

SpaceX 晶片 輝達

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