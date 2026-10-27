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上銀機器人零組件出貨了 開始供應美系大廠

經濟日報／ 特派記者宋健生／東京26日電
上銀董事長卓文恒首度鬆口，該公司與美系大廠人形機器人合作進入新里程碑，相關零組件已開始分批出貨。記者宋健生／攝影
上銀董事長卓文恒首度鬆口，該公司與美系大廠人形機器人合作進入新里程碑，相關零組件已開始分批出貨。記者宋健生／攝影

工具機產業復甦訊號明確，半導體、AI及自動化需求帶動接單升溫，今年台灣工具機與關鍵零組件產值估達2,500億元，明年上看3,000億元，最快後年可望挑戰歷史新高紀錄。

指標大廠上銀（2049）董事長卓文恒26日參展時首度透露，該公司生產並供應美系大廠的人形機器人零組件也開始出貨，預告台廠面向「實體AI」的出貨潮要來了。

日本國際工具機展26日登場，吸引94家台廠參展搶單。台灣機械公會理事長莊大立、工具機公會理事長陳紳騰訪視廠商後均認為，半導體、AI及電子設備需求帶動產業景氣復甦，明年展望同樣審慎樂觀。

陳紳騰指出，台灣工具機前三季出口雖仍衰退1.9%，但降幅持續收斂，關鍵零組件出口則大增33.3%，加上內需市場明顯升溫，預期今年工具機與關鍵零組件產值可達2,500億元，明年上看3,000億元。

卓文恒表示，自今年第2季以來，工具機及零組件產業復甦訊號明確，受惠半導體、AI、電子設備、大型基礎建設及智慧自動化製造需求暢旺，上銀各項產品交期全數拉長，產線全面加班趕工。目前上銀研磨級滾珠螺桿交期約6.5個月，熱銷型線性滑軌五至六個月，一般線軌也達四至五個月；晶圓機器人、移載平台及半導體相關設備零組件，訂單更已看到2027年中。

卓文恒指出，上銀前三季營收年增23.9%，其中日本接單成長逾四成、出貨成長二成，以工具機、半導體及自動化製造為需求主力，第4季熱度持續，預期今年營收有望挑戰新高，明年仍可維持今年成長態勢。

本業回溫之外，上銀搶進實體AI也有新進展。卓文恒首度透露，供應美系大廠人形機器人下肢的小型滾珠螺桿及線性滑軌，已開始分批出貨，訂單逐步升溫；日本人形機器人大廠供應鏈也開始接觸，積極洽談合作計畫。

上銀預估，今年整體機器人營收占比將超過12%，明年隨人形機器人關鍵零組件出貨放量，比重將持續增加。另與美國新創公司合作開發、具AI視覺功能的雙臂八軸物流機器人，因設計變更，預計11月重新送樣測試，最快2027年小批量生產。

莊大立表示，AI需求從半導體、先進封裝擴及零組件與生產設備，台灣機械單月出口已連20月正成長，前三季出口279.8億美元、年增20.3%，全年有機會超越2022年348.1億美元的歷史紀錄，機械產值可望同步創高。

上銀 機器人 工具機

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