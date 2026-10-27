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3A大作「俠盜獵車手」數位預購600萬份 產業強心針

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

儘管家用遊戲主機產業今年遭遇逆風，但隨著重量級3A大作《俠盜獵車手6》（GTA 6）將於11月中旬上市，業界估算，該遊戲全球數位版預購量突破600萬份，且在美國的數位版預購量超越過去六年發售的任何遊戲，業界看好，有望為產業注入一劑強心針。

根據情報分析平台Sensor Tower預估，《GTA 6》截至10月13日的全球數位版預購量已突破600萬份，創造約5.94億美元收入。

以平台區分，PlayStation的預購量為451萬台，Xbox為157萬台，分別占74%對26%，預估營收也呈現類似趨勢，PS營收為4.41億美元，Xbox營收為1.53億美元。

Sensor Tower的數據顯示，GTA 6在美國的數位版預購量超越過去六年發售的其他遊戲，GTA 6比此前表現最佳的遊戲高出148%。

《GTA 6》由Rockstar Games打造，將於11月19日正式推出；業界普遍看好《GTA 6》銷售將創下遊戲產業史上新紀錄。部分人士甚至預估，該遊戲首周銷量可能超過4,800萬份，這將輕鬆使其成為史上最暢銷的娛樂產品。

對於目前身陷銷量下滑的家用遊戲主機產業，《GTA 6》將成為重要刺激銷量誘因，目前官方僅宣布該遊戲將在PS及Xbox等家用遊戲主機開賣；上一代《GTA 5》家機版與PC版相隔約19個月。

全球記憶體與儲存零件短缺，正大幅衝擊電玩遊戲產業。遊戲主機銷量大幅下滑，根據市場研究機構Circana的數據，美國8月電玩硬體銷售量年減15%，降至13年同期最低。

Sony的PlayStation 5和微軟Xbox今年來截至8月底的銷量都銳減。

Circana的電玩產業顧問皮斯卡泰拉（Mat Piscatella）在社群平台上公布相關數據，顯示PS5在上述期間銷量下滑25%，跌至2013年以來最低。

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