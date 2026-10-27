Sony、微軟新遊戲機傳漲價 逆風吹到這幾檔

記憶體等關鍵零組件價格持續上揚，市場傳出，索尼（Sony）下一代主機PlayStation 6及微軟（Microsoft）新機Project Helix系列價格都將突破1,000美元大關，而微軟的Helix系列價格甚至將漲至1,200至1,800美元，市場預期，恐不利相關代工廠鴻海（2317）、和碩（4938）等主機業務。

美國財星雜誌（Fortune）報導，微軟次世代主機Project Helix將於2028年假期首次亮相。

報導指出，除非微軟選擇補貼，否則內部預期Helix主機預計售價將來到1,200至1,800美元，超出先前外界預估該硬體超過1,000美元價格，為Xbox主機前所未見的價格。

而在2027年歐美假期，微軟將優先推出自家Xbox掌機，其目的可能是如同現行Xbox Series S，提供消費者相對容易負擔、鎖定輕度玩家的遊戲設備；在此之前，微軟於2025年與華碩（2357）合作，聯名推出電競掌機ROG Xbox Ally系列。

不僅微軟新機蠢蠢欲動，索尼PS系列也無法置身事外。市場傳出，在AI伺服器需求持續強勁，導致記憶體等零組件持續漲價下，業界推算，近期光是記憶體與SSD成本就超過680美元，若再加上處理器、GPU及散熱等零件，PS6價格可能突破1,000美元大關。

索尼先前在投資者會議中曾指出，原則上不打算再以顯著虧損的補貼策略販售硬體，因此成本將直接反映在零售價上。

上市時間方面，原先市場預計PS6將在2027年底推出，隨著記憶體等價格持續高漲，有消息認為可能延至2028年才問世；Sony管理層此前表示，尚未決定下一代PS正式推出日期及售價。

業界分析，索尼PS及微軟Xbox系列長年來的經營策略，是透過平價的家用主機價格，藉此吸引玩家購機，再透過主機遊戲抽成或其他方式獲利。若下一世代主機價格過高，恐降低消費者購機意願，不僅將提高玩家換機門檻，也可能延長PS5與PS6並行銷售的時間。

法人指出，過高的家用主機價格，勢必將打擊市場需求，不利遊戲機主要代工廠鴻海及和碩相關業務，不過，隨著兩大廠商AI伺服器業務持續成長，主機市場的逆風，對相關廠商整體業績影響不大。