網通廠搶AIDC升級潮 啟碁、明泰、建漢年底搭上商機

網通廠商搶攻AI資料中心（AIDC）升級潮商機，智邦（2345）從800G一路至1.6T乙太網路交換器產品皆備，啟碁、明泰、建漢也搶進1.6T交換器市場。法人看好，智邦將奪下先機，旗下1.6T交換器陸續開始出貨，啟碁、明泰、建漢接棒，最快年底搭上熱潮。

輝達已於3月GTC大會展示Spectrum-X 102.4T網路交換器實機；邁威爾（Marvell）攜手輝達推出102.4T AI交換器晶片；此外，博通的Tomahawk 6晶片也攜手Arista、智邦旗下鈺登、Celestica、FIT等廠商，發表支援64埠1.6T OSFP的交換器設備，可達到102.4Tbps傳輸效果。

隨著晶片端陸續到位，網通廠也加緊腳步研發，打造1.6T乙太網路交換器，最高頻寬102.4Tbps以及單埠1.6Tbps的最新產品，成為日前OCP全球大會的焦點。

智邦已搭載博通晶片，推出1.6T可插拔式方案，同時採用CPO技術，將光學引擎直接移至102.4T的ASIC旁邊，進一步降低功耗與散熱需求。

法人表示，智邦來自800G交換器占比持續提升，成為全球第一梯隊出貨1.6T交換器的廠商，推升單月營收連續兩個月維持400億元以上高檔。

啓碁則推出三款具備102.4Tbps高頻寬能力的1.6T乙太網路資料中心交換器搶市，其中，1.6 TbE NPO交換器將光引擎部署於交換器ASIC晶片附近，大幅縮短高速訊號傳輸距離，以降低訊號損耗及功耗。

法人表示，啓碁今年拿下美系網通大廠交換器訂單，可望貢獻全年營收約5%，並搭配800G及OCS交換器產品出貨，推升營運表現；2026年則為1.6T交換驗證及導入期，預估大量出貨時間點將落在2027年。

明泰推出1.6T液冷乙太網路交換器，攜手佳世達參展，打造AI基礎建設及第三代開放機櫃（ORV3）解決方案，建構高密度節能的AI網路。明泰指出．1.6T水冷交換機已小量出貨予客戶，目前仍處於客戶測試與驗證階段。

建漢近年積極從消費性網通轉向企業級網通，在交換器產品布局更直接跳大級，從100G、400G，跨向1.6T交換器，近一步搶進AIDC市場。

建漢並推出全新「Pallas 系列」1.6T乙太網路交換器平台架構，支援邁威爾，不僅被視為是將量產等級1.6T連線架構推向市場的重要里程碑，更是建漢加速往超大規模資料中心客戶靠近的關鍵，法人預期，目前建漢產品也正驗證中，預估2027年有機會開始出貨。