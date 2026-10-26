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宏達電AI夥伴搶商機 掌上型互動數位精靈VIVEE美國首發

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
宏達電推出首款個人AI產品VIVEE。（取自宏達電VIVEE官網）
宏達電推出首款個人AI產品VIVEE。（取自宏達電VIVEE官網）

宏達電（2498）AI布局進擊，在官網宣布推出首款個人AI產品VIVEE，定價119美元（約新台幣3,800元），首發海外市場為美國，即日起開放預購，早鳥價99.99美元（約新台幣3,200元），預計12月初開始出貨，助攻營運。

宏達電先前於9月下旬釋出神秘前導預告，引發外界高度關注，如今揭曉這款全新的掌上型互動數位精靈VIVEE，透過新品跨足Z世代最夯的電子寵物與潮玩的新興市場領域。

根據宏達電官網資訊，VIVEE為掌上型AI互動數位精靈，尺寸精巧，重量僅114公克，外觀呈現圓潤水滴蛋形，正面搭載高解析度OLED螢幕，能做出各式表情，且內建各種感測器，用戶可藉由撫摸、對話與VIVEE進行互動，藉此養成不同性格。

此外，用戶也可為VIVEE換上不同風格的「Suits」造型保護套，同時，保護套內部嵌入也NFC（近場通訊晶片），當用戶幫VIVEE套上新衣服的瞬間，機身就可感應到NFC，並自動切換成與該套服裝風格相匹配的專屬新臉孔。

考量AI夥伴裝置過往容易引發隱私安全問題，宏達電在官網特別強調，VIVEE採取極為嚴格的硬體與資料隔離防線，核心功能不需要使用者連結個人的電子郵件、社群媒體或銀行帳戶，絕對不會使用任何個人資料來進行AI模型訓練。

業界分析，宏達電推出VIVEE刻意捨去各種生產力包袱，甚至沒有攝影鏡頭，只留下與用戶的日常互動功能，主要目的就是希望用戶在體驗的過程能零壓力、零隱私焦慮，而這樣的產品定位，反倒成為最大的賣點。

VIVEE即日起開放海外市場預購，並於12月初起陸續出貨，該產品價格僅99.99美元，若以價位以及出貨時間判斷，外界推測，宏達電的策略很可能是藉此新品，強攻歐美與亞洲的耶誕節商機，若銷量優於預期，有機會挹注未來營運成長。

宏達電 新台幣 新興市場

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